LIEBER WEIHNACHTSMANN, ICH WÜNSCHE MIR...

(firmenpresse) - Plätzchen backen, Wunschzettel schreiben und die Tage bis Heiligabend zählen - alle Kids sind schon ganz aufgeregt und können den Heiligabend mit der Familie kaum erwarten. Auch die Eltern, Tanten, Onkel und Großeltern freuen sich auf ein besinnliches Fest und hoffen, einen ganz besonderen Weihnachtswunsch erfüllen zu können. Was wird wohl diesmal der Weihnachtsmann unter den Tannenbaum legen?

KETTLER sorgt für strahlende Gesichter: Ob Rutschfahrzeug, Dreirad, Scooter oder KETTCAR - für jedes Alter hat KETTLER das ideale Geschenk parat.

Mit dem Rutschfahrzeug Sliddy können die ganz Kleinen die Welt auf zwei Rädern entdecken. Der ergonomische Sattel kann sowohl als Sitz als auch als Beinauflage genutzt werden und bietet so eine tolle Abwechslung beim Spielen. Fahren mit dem Sliddy fördert die Entwicklung von Gleichgewicht und Bewegungskoordination und ist so eine klasse Vorbereitung für das Laufrad.

Das Dreirad Happytrike Racing von KETTLER begeistert Kids ab zwei Jahren bei ihrer nächsten Entdeckungstour. Geht den Kids nach einem langen Outdoor-Tag vielleicht mal die Puste aus, profitieren die Eltern von der längenverstellbaren Schubstange. Dank Freilaufautomatik können die kleinen Triker dann ganz bequem die Füße hochlegen und die Fahrt durch die Großen nach Hause steuern lassen. Der hochwertige Rahmen des Happytrike Racing ist stabil und sicher. Er lässt sich vierfach verstellen und passt sich so der Körpergröße ideal an. Der Rahmen hat einen tiefen Schwerpunkt, so erhält das Dreirad eine hohe Kippsicherheit. Am Ende des Tages sind alle glücklich, denn Dreiradfahren macht die Kids auch motorisch fit - sie erlernen damit spielend leicht komplexe Bewegungsabläufe und schulen ihre Koordination.

Mit dem coolen Scooter Zero 5" Zig-Zag können frischgebackene Schulkids lässig cruisen und ihren Freunden coole Tricks zeigen. Der vom Verbrauchermagazin Öko-Test empfohlene Roller, der mit dem Gesamturteil "Gut" bewertet wurde, sorgt mit seinen kugelgelagerten Rollen für einen ruhigen und komfortablen Lauf - auch bei höherer Geschwindigkeit. Ein stabiler und leichter Aluminiumrahmen mit leichtgängiger Kick-Fußbremse macht das Fahren zu einem Riesenspaß. Der Lenker ist höhenverstellbar und lässt sich passend auf die Körpergröße einstellen. Dank dem Schnellklappmechanismus und dem praktischen Tragegurt lässt sich der Scooter auch leicht auf der Schulter tragen.

Hot wheels für coole Kids verspricht das KETTCAR Indianapolis Air. Einfach aufsteigen, losdüsen und die Freiheit genießen - davon träumen alle angehenden Rennfahrer. Das KETTCAR Indianapolis Air ist ein starkes Gefährt, das auf der Rennstrecke eine gute Kurvenlage beweist. Das erfolgreiche Kult-Fahrzeug von KETTLER erscheint in neuem, sportlichem Design: Sportlenkrad, ergonomischer Sattel, Luftreifen mit sportlichen Felgenbremsen sowie schaltungsfreies Rückwärtsfahren sorgen für ultimativen Fahrspaß.

Produktdaten KETTLER Sliddy

Preis (UVP*): 44,99 EUR

Alter: 18 - 36 Monate

Maße (L x B x H): 55 x 31 x 39 cm

Gewicht brutto/netto: 2,5 / 3,6 kg

Max. Gewichtsbelastung: 25 kg

Produktdaten KETTLER Happytrike Racing

Preis (UVP*): 94,99 EUR

Alter: 2 - 5 Jahre

Maße (L x B x H): 72-76 x 49 x 54 cm

Gewicht netto/brutto: 7 / 8,5 kg

Max. Gewichtsbelastung: 50 kg

Produktdaten KETTLER Scooter Zero 5" Zig-Zag

Alter: 4 - 99 Jahre

Preis (UVP*): 69,99

Maße (L x B x H): 71 x 34 x 65-89 cm

Gewicht netto/brutto: 3 / 3,5 kg

Max. Gewichtsbelastung: 100 kg

Produktdaten KETTLER Indianapolis Air

Alter: 5 - 12 Jahre

Preis (UVP*): 429,99 EUR

Maße (L x B x H): 131 x 72 x 68 cm

Gewicht netto/brutto: 30 / 35 kg

Max. Gewichtsbelastung: 50 kg





