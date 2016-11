Westart live - Die Kultursendung im WDR Fernsehen - mit Till Brönner, Wayne Marshall, Axel Hacke, Jessica Schwarz u.a.

Westart live - Die Kultursendung im WDR Fernsehen

Moderation: Matthias Bongard



Für Musiker ist sie wie eine Liebesbeziehung - die Bindung zu "ihrem"

Instrument. Der Jazzer Till Brönner bringt seine Trompete mit. Wayne

Marshall, Dirigent des WDR Funkhausorchesters, spielt virtuos auf dem

Flügel. Bei Westart live außerdem zu Gast: die Schauspielerin Jessica

Schwarz und der Kolumnist Axel Hacke.



Das gute Leben: der Jazzer Till Brönner



Er ist ein Jazztrompeter von Weltrang, Komponist, Produzent und

Arrangeur. Im Frühjahr 2016 trat er als einziger Deutscher gemeinsam

mit Aretha Franklin, Herbie Hancock, Pat Metheny und vielen anderen

Jazz-Legenden auf Einladung Barack Obamas im Weißen Haus auf. Jetzt

ist Till Brönners neues Album "The Good Life" erschienen mit neuen

Arrangements populärer Titel unter anderem von Frank Sinatra, Billie

Holiday und Nat King Cole. Zwei Songs hat er selbst geschrieben. Es

sind musikalische Antworten auf die Frage, was im Leben wirklich

zählt. Darüber spricht er auch mit Matthias Bongard im Westart-Studio

und spielt live auf seiner Trompete.



Die Vielseitige: Jessica Schwarz



Sie war Bravo-Girl, Model und VIVA-Moderatorin, bevor sie ihre vierte

Karriere als Schauspielerin begann. 2001 debütierte Jessica Schwarz

mit dem Kinofilm "Nichts bereuen". Seither hat sie in zahlreichen

Film- und TV-Produktionen mitgewirkt: u.a. in den Romanverfilmungen

"Das Parfum" und "Buddenbrooks", in Komödien wie "Heiter bis wolkig",

Kinderfilmen und Dramen. Besonders eindrucksvoll war ihre Darstellung

der Leinwandlegende Romy Schneider, für die sie den Hessischen

Filmpreis und einen Bambi erhielt. Am 1. Dezember kommt ihr neuer

Film "Die Hände meiner Mutter" in die Kinos. Neben der Schauspielerei



hat sich Jessica Schwarz in ihrer Heimatstadt Michelstadt einen

weiteren Traum erfüllt und gemeinsam mit ihrer Schwester das Hotel

"Träumerei" eröffnet.



Die Melancholie des Allmächtigen: Axel Hacke begegnet Gott



Ein Buch über Gott? In dem der Verfasser dem "melancholischen Alten"

auf der Parkbank begegnet? Geschrieben hat es Axel Hacke, Kolumnist

und Autor von Kultbüchern wie "Der kleine Erziehungsberater", "Der

weiße Neger Wumbaba" und "Das Beste aus meinem Leben", das der WDR

als Vorabendserie für das Erste verfilmte. "Ich kann aus dem Schweren

etwas Leichtes machen", sagt der Journalist, der über die kleinen

Missverständnisse des Alltags genauso hintersinnig schreibt wie über

die großen Verwerfungen angesichts von Trump, Erdogan und Co. "Mich

regt auf, mit welcher Unbedachtheit manche Leute all das aufs Spiel

setzen, was wir nach dem Krieg errungen haben", meint er. Kein

Wunder, dass Gott, der alte Melancholiker, unzufrieden ist mit seiner

Schöpfung und Trost sucht bei den Menschen. In "Die Tage, die ich mit

Gott verbrachte" finden sich wieder wunderbare Bilder des Zeichners

und Malers Michael Sowa, mit dem Hacke schon viele Bücher gemacht

hat.



Musik verbindet: der Dirigent, Organist und Pianist Wayne Marshall



Seit der Saison 2014/15 ist der britische Dirigent, Organist und

Pianist Wayne Marshall Chefdirigent des WDR Funkhausorchesters. Er

liebt vor allem die Musik amerikanischer Komponisten des 20.

Jahrhunderts wie George Gershwin und Leonard Bernstein. Besonders am

Herzen liegt ihm die Förderung junger Musiker. Im

"Vivaldi-Experiment" hat er Rap, Hip-Hop und Klassik

zusammengebracht. Bei Westart live spricht er über sein nächstes

großes Projekt: das Konzert "Da Capo!" am 1. Dezember im Funkhaus

Köln.



Von Damaskus nach Köln: Da Capo!



In den letzten Jahren haben viele Mitglieder des Syrian National

Symphony Orchestra ihre Heimat verlassen und sind vor Krieg und

Zerstörung nach Europa geflüchtet. Das WDR Funkhausorchester hat sich

auf Spurensuche gemacht und ist Kolleginnen und Kollegen in fünf

Exilländern begegnet. Am 1. Dezember werden sie gemeinsam im Funkhaus

Köln unter der Leitung von Wayne Marshall auftreten. "Da Capo!" heißt

das Konzert - "von vorne". Für die Künstler ist es ein Symbol für den

Frieden und Zeichen für einen Neuanfang in der Musik und in ihrem

Leben. Auf dem Programm stehen Werke u.a. von Felix

Mendelssohn-Bartholdy, Johann Sebastian Bach, Fritz Kreisler, Shalan

Alhamwy und Solhi al Wadi. WDR 3 überträgt das Konzert live ab 20.05

Uhr.



Die Tatorte des NSU: Regina Schmekens Fotografien



Im Frühjahr 2013 begann Regina Schmeken, die zwölf Tatorte des NSU zu

fotografieren - zur selben Zeit, als in München der Prozess gegen

Beate Zschäpe eröffnet wurde. Es sind beklemmende Bilder, die umso

stärker wirken, als auf ihnen weder Opfer noch Täter zu sehen sind.

Stattdessen hat die Fotografin eine Perspektive gewählt, die sich

jener der Opfer annähert: untersichtig und dicht am Boden. Für das

Projekt hat Regina Schmeken den Titel "Blutiger Boden" gewählt - in

Anspielung an die Propagandaformel der Nationalsozialisten "Blut und

Boden". Neben der Buchveröffentlichung ist der Fotozyklus bis zum 7.

Mai 2017 im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden zu

sehen. Weitere Ausstellungen folgen.



"Wand vor Wand". Gregor Schneider in der Bundeskunsthalle Bonn



Gregor Schneider provoziert. Seine Arbeiten regen zu intensiven, aber

auch kontroversen Auseinandersetzungen an. Ihn faszinieren religiöse

Zentren, Gefängnisse, das Elternhaus, ein Sterbezimmer - Orte, die

gesellschaftlich relevant, aber nicht für jeden zugänglich sind. Er

baut sie nach und um, bricht Selbst- und Raumwahrnehmung. Seine

Installation "Totes Haus u r Venedig 2001" im deutschen Pavillon der

Biennale wurde mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Für die

Ausstellung in der Bundeskunsthalle Bonn entwirft er einen Parcours

seiner wichtigsten Werke: von frühen Malereien und Aktionen aus den

80er-Jahren über die aus "Haus u r" ausgebauten und verdoppelten

Räume bis zu neueren Arbeiten mit kulturell oder historisch

bedeutenden Gebäuden. Die Ausstellung ist vom 2. Dezember 2016 bis

zum 19. Februar 2017 zu sehen. Westart live-Reporterin Anja Backhaus

hat sie sich schon angesehen.



Außerdem: Der Keim ist da!



Hymne oder Verriss? Diesmal hat sich unser Theaterkritiker Stefan

Keim einen Politthriller und ein Musical angeschaut: "GB 84" in

Oberhausen und "Fiddler on the Roof - Anatevka" in Aachen.



Redaktion: Barbara Brückner und Christiane Niemann

