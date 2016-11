Audials Music Rocket als neue Alternative zum Musik Streaming

Die Audials AG hat auf Audials.com die neue Windows Software Audials Music Rocket veröffentlicht und bietet damit für Musikfans eine neue Möglichkeit um aktuelle Chart-Hits oder Musikstücke der Lieblingsmusiker zuhause und unterwegs genießen zu können.

(firmenpresse) - Neue Alternative

Audials Music Rocket ist eine neue Alternative für den kostenlosen und legalen Musikgenuss und gegen illegale Downloads. Audials Music Rocket ist aber auch eine Alternative zum traditionellen Musikkauf und dem Musikstreaming.



Ohne Registrierung Musik genießen

Mit Audials Music Rocket kann der Anwender sich Playlisten mit Musikstücken zusammenstellen und direkt abspielen und anhören. Die Musikstücke können über eine Suchfunktion gefunden oder aus einer Datenbank mit 12 Millionen Hits ausgewählt werden. Zusätzlich bietet Audials Music Rocket 100.000 Internetradios aus 120 Musikrichtungen.



Legal Musik beziehen

Aktuelle Chart-Hits, einzelne Musikstücke bis hin zur kompletten Discografie von weit über einer Million Künstlern können mit Audials Music Rocket auf dem PC zuhause oder mit dem Tablet und Smartphone unterwegs als Privatkopie genutzt werden. Als einzige Software weltweit kombiniert Audials Musik Rocket dabei die Extraktion der Tonspur von Musikvideos mit der gezielten Aufnahme von bis zu 50.000 überwachten Internetradiosendern, um dem Anwender innerhalb kürzester Zeit automatisch einzelne Musikstücke in Musikshop-Qualität von bis zu 320 kBit/s mit Albumbild, Liedtext und allen ID3-Tags aufzunehmen und in jedem gewünschten Audiodateiformat auf dem PC, in der Cloud oder für mobile Geräte zu speichern.



Podcasts und Musik-TV sorgen für weitere kostenlose Unterhaltung

Zusätzlich zur Musikversorgung bietet Audials Music Rocket noch weitere Unterhaltung mit über 100.000 Podcasts und vielen bekannten Musik-TV-Sendern aus dem Internet.



Player, Musikverwaltung und Apps

Audials Music Rocket bietet einen komfortablen Player und verwaltet große Musiksammlungen auf dem Windows PC oder auch in angeschlossenen Clous. Musikstücke können vom PC mit installiertem Audials Music Rocket ohne Kabel direkt mit der kostenlosen Audials Radio App auf Android Smartphones und Tablets sowie Apple iPhone und iPad übertragen werden.





Mehr Informationen zu Audials Music Rocket 2017: http://audials.com/de/audials/windows_software/audials_music_rocket/audials_music_rocket_windows_software_app.html





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://audials.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Audials

Die Anwender von Audials Music Rocket profitieren von über 10 Jahren Erfahrung in der Musikversorgung der Audials AG. Vielfach wurde Audials Technologie von der internationalen Fachpresse ausgezeichneten und mehrfach in Publikumswahlen zur Software-des-Jahres gewählt. Die Audials AG ist ein führendes Unternehmen für Unterhaltungssoftware. Die bekannte Software Audials One, Audials Tunebite, Audials Moviebox oder Audials Radiotracker sind online unter Audials.com oder im Fachhandel erhältlich. Exklusiv auf der Internetseite des Herstellers wird Audials One auch als Audials Gold Abonnement angeboten. Audials Software ist für die Betriebssysteme Windows 10, 8, 7 optimiert und auch als Apps für Smartphone und Tablet mit den mobilen Betriebssystemen Android, iOS oder als Windows Store App erhältlich.



