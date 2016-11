Erfolgreiche Premiere macht Lust auf mehr

Bund der Kunsthandwerker Forum Freiburg und Handwerkskammer veranstalten 2017 erneut die Originale

(PresseBox) - ?Eine solche Veranstaltung hat Südbaden noch gefehlt.? Diesen Satz konnte man am 8. und 9. Oktober öfter auf den Gängen des Forums Merzhausen vernehmen. 2.580 Besucher waren zur ersten Ausgabe der ?Originale?, der neuen Messe für Angewandte Kunst und Handwerk in Südbaden, gekommen. Veranstaltet wurde die Verkaufsmesse durch die Handwerkskammer Freiburg und den Bund der Kunsthandwerker (BdK) Baden-Württemberg. Am 30. September und 1. Oktober 2017 wird es eine Wiederauflage geben. Darauf verständigten sich beide Partner.

?Dieser enorme Zuspruch gleich beim ersten Mal hat uns schon ein wenig überwältigt?, freut sich Tobias Dingler vom BdK Forum Freiburg rückblickend. ?Unsere Messlatte war aber nicht die reine Anzahl der Besucher, sondern deren Zufriedenheit und vor allem die unserer Aussteller?, betont Dingler. ?Und auch hier können wir mit den Reaktionen mehr als zufrieden sein. Der überwiegende Teil der Aussteller hat bereits erklärt, 2017 wieder dabei sein zu wollen.? Auch die Handwerkskammer Freiburg zeigt sich sehr zufrieden. ?Wir haben mit der Originale ein tolles Umfeld geschaffen, uns als Handwerk in der Region zu präsentieren?, zeigt sich Kammerpräsident Johannes Ullrich überzeugt. ?Unser ausdrücklicher Wille war es von Beginn an, über die Präsenz der gestaltenden Handwerker hinaus Akzente zu setzen.? Hierfür diente zum einen die Einbindung der Nahrungsmittelhandwerke für das leibliche Wohl der Besucher und zum anderen eine Talkrunde, in der junge Handwerker aus der Region unter dem Motto ?Mach das, wofür dein Herz schlägt? für handwerkliche Berufe warben.

Die Handwerkskammer Freiburg und das BdK Forum Freiburg haben sich nach dem erfolgreichen Verlauf der Premiere nun darauf verständigt, 2017 mit der Originale erneut an den Start zu gehen. ?Am Wochenende vom 30. September bis 1. Oktober 2017 ist es soweit?, freut sich Ullrich. ?Wir haben schon viele Interessierte für 2017 und wir haben auch schon ein paar neue Ideen.? Südbaden kann sich also schon jetzt auf die ?Originale 17? im Forum Merzhausen freuen.



Einen filmischen Rückblick gibt es auf www.hwk-freiburg.de/youtube.





