Metallzäune aus Schmiedeeisen- stilvoll und langlebig

Das Team von Janmet ist der richtige Ansprechpartner für Sie, wenn Sie Qualität zu fairen Preisen erhalten möchten. Unser Unternehmen beschäftigt sich mit der Fertigung und Herstellung qualitativ hochwertiger Zäune. Unsere Zäune werden aus Doppelstabmatten sowie Schmiedeeisen gefertigt, dies geschieht alles bei uns vor Ort. Wir haben stets die Übersicht und Kontrolle von der Materialsuche über die Herstellung bis zur Installation.

Gartentor aus Schmiedeeisen

Metallzäune von Janmet



Der Garten ist einer der wichtigen Gesichtspunkte für ein schönes Eigenheim. Bei der Auswahl des Zaunes sollten Sie sich also vollkommen sicher sein. Für eine volle Beratung ist natürlich gesorgt. In einem Gespräch nehmen wir uns die Zeit, die Sie zur Auswahl benötigen. Wir überlassen nichts dem Zufall und geben stets 100 %. Unsere Produkte haben einen internationalen Qualitätsanspruch, sodass wir uns schon in ganz Europa einen hervorragenden Ruf erarbeitet haben.



Zu unserem Sortiment zählen Zäune verschiedenster Art. Die Schmiedeeisenzäune sind einer der Verkaufsschlager. Sie sind nicht nur robust und halten allen Witterungsbedingungen stand, sie sind zudem auch noch malerisch schön gestaltet. Neben den Schmiedeeisernen Zäunen haben wir uns auf die Doppelstabmattenzäune spezialisiert. Diese sind schlichter gehalten und zeitlos. Die Stangen sind vertikal und horizontal miteinander verschweißt und weisen daher eine sehr hohe Stabilität auf. Solche Zäune eignen sich nicht nur für den privaten Gebrauch, sondern auch für industrielle Anlagen.



Schmiedeeiserne Zäune von Janmet



Wir produzieren unsere Zäune in Polen und können Ihnen deswegen die besten Konditionen bieten. Natürlich werden unsere Produkte zu Ihnen nach Hause gebracht. Bei der Entscheidungsfindung lassen wir Sie niemals alleine und setzen alles daran, dass Sie mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Sie können sich unsere Produkte vor Ort oder online angucken, ganz wie Sie es möchten.



Damit unsere Produkte ein lebenslang halten, werden Sie aus hochwertigem Stahl gefertigt, der exra feuergezinkt wird. Dieser Prozess hat zur Folge, dass Rost und Korrosion keine Angriffsfläche haben und der Zaun problemlos jahrelang hält.



Ihr Zaun aus Polen



Janmet hat sich weit über die Grenzen Polens einen herausragenden Beruf erarbeitet. Unser Team hat eine mehr als 20-jährige Berufserfahrung und weiß genau worauf es ankommt. In diesem langen Zeitraum haben wir unser Wissen und Expertise stets verfeinert, sodass Sie nun von einem perfekten Produkt profitieren können. Wir verwenden ausschließlich uns bekannte Ausgangsstoffe von seriösen Zulieferern, wodurch wir Ihnen unsere allseits bekannte Janmet Qualität garantieren können. Mit unseren unterschiedlichen Zaunmodellen ist für jeden Geschmack das passende Modell vorhanden.





http://www.janmet-zaeune.de



JANMET

JANMET

Krzysztof Potomski

Firmenadresse: Gorzowska 8

PLZ und Ort: 74-400 Debno / Polen

Tel.: +48 513 095 503

E-Mail: biuro(at)zaunewelt.de

Web: http://www.zaunewelt.de/

JANMET

Krzysztof Potomski

Debno

+48 513 095 503



