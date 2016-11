wemake - TWT Hackathon 2016

Am 18. und 19. November 2016 fand der erste TWT Hackathon wemake statt

(PresseBox) - Unter dem Motto Augmented Living in a Smart World veranstaltete die TWT Interactive GmbH in Düsseldorf am 18. und 19. November den ersten Hackathon. Mehr als 30 Entwickler, Kreative und Ideengeber entwarfen Lösungen, die die reale und virtuelle Welt enger miteinander verbinden.

Alltagsgegenstände werden untereinander vernetzt und digitale Inhalte in die reale Welt integriert. Ob das smarte Zuhause oder Connected Cars - das Internet der Dinge wird unser Leben vereinfachen, aber auch ein paar neue Herausforderungen schaffen. Welche Chancen ergeben sich daraus? Und welche Risiken sind absehbar?

Diesen Fragen haben sich die Teilnehmer gestellt und haben 24 Stunden daran gearbeitet, Anwendungen für die vernetzte und intelligente Welt der Zukunft zu entwerfen, die mehr können, als einfach nur Leuchten per App zu steuern.

App auf Basis von Google Maps belegt ersten Platz

Als beste Entwicklung wird eine App zum Gefahrenmanagement ausgezeichnet. ?Am I save? warnt den Nutzer, wenn er sich in einer Gegend aufhält, die anderen Nutzern als nicht sicher erscheint. Dazu greift die App auf standortbasierte News-Streams und Twitter-Posts zu.

Auch das Spiel ?Bombermap?, eine Neuinterpretation des 90er-Klassiker ?Bomberjack?, das ähnlich wie Pokemon Gó mittels Augmented Reality einen Teil des Spiels in die wirkliche Umgebung transportiert sowie eine augmentierte DIY-Anwendung für Handwerker wurden der dreiköpfigen Jury vorgestellt. Die ersten beiden Plätze erhielten für ihre Umsetzungen ein Preisgeld.

Sascha Wolter, Vorstandsmitglied im Fachausschuss Usability & User Experience der BITKOM und Mitglied der Jury, bewertete es so: ? Oft entstehen auf Hackathons keine verwertbaren Ideen oder es treten nur Profi-Teams an, die bereits fertige Lösungen im Koffer haben. Der TWT Hackathon hingegen überzeugte durch Originalität, Innovation und nachvollziehbare Ansätze zur Monetarisierung. ?

Weitere Eindrücke des Hackathons werden in diesem Video zusammengefasst.





TWT Interactive ist die Full-Service-Internetagentur für das digitale Zeitalter. Hierbei ist sie eine der erfolgreichsten inhabergeführten Internetagenturgruppen in Deutschland. Als Architekt der digitalen Transformation gestaltet TWT seit 20 Jahren aktiv die Welt von morgen. Die Agenturgruppe ist digitaler Change Wegbereiter und sorgt mit über 170 Mitarbeitern für ganzheitliche strategische Beratung, kreative Konzeption, innovative Entwicklung und die technische Umsetzung anspruchsvoller Digital-Projekte. Die TWT Interactive Group ist Teil der TWT Digital Group.

TWT ist starker Partner für den nachhaltigen Unternehmenserfolg und betreut renommierte Kunden wie z. B. Johnson & Johnson, Mondel?z, Milka, Nestlé, OTTO, Commerzbank, Deutsche Bank, Gefa, Bosch, Henkel, Bayer, Deutsche Telekom, DKV, DHL, Brenntag, Vaude u.v.m.

TWT Interactive ist weltweit aktiv im Agenturnetzwerk thenetworkone und eine der führenden deutschen BVDW-Qualitätsagenturen. Mit starken strategischen Partnern wie Google, Adobe, Facebook, Amazon, eBay und Apple verfügt TWT über ein ganzheitliches und solides Ecosystem.





