JaOffice 5.6 Update wurde veröffentlicht

(PresseBox) - JaOffice Version 5.6, mit den Schwerpunkten: Unternehmenswiki und Echtzeitkommunikation wurde veröffentlicht.

JaOffice erhält einen neuen Wiki-Editor und einen wesentlich optimierten Chat.

Neuer moderner Wiki-Editor

Chat bekommt Statushacken

Archivierung der Chatnachrichten

Ansicht der Bekanntmachungen optimiert

JaOffice wurde durch seine hochspezialisierte Ausrichtung als Enterprise Social Network für deutsche Unternehmen bekannt und erhielt 2015 zahlreiche Auszeichnungen. Die Experton Group bewertete das JaOffice Enterprise Social Network im Social Business Vendor Benchmark 2015 als Rising Star, also als Enterprise Social Network mit dem höchsten Innovationsgrad und Wachstumspotential.

Auf der Cebit wurde JaOffice von Microsoft und der Initiative Mittelstand als beste Kommunikationssoftware made in Germany ausgezeichnet. BPS Technology als Entwickler von JaOffice Enterprise Social Network, wurde zusätzlich als bester mittelständischer Software-Anbieter in Bayern ausgezeichnet.

Mehr Infos zum JaOffice Enterprise Social Network: www.jaoffice.de



BPS International entwickelt Lösungen für effiziente Kommunikationsprozesse in Unternehmen, sowohl Maschinenseitig (Machine-to-Machine - M2M) als auch Personenseitig (Communication & Collaboration). Die Verbindung von 'Connected Machines' und 'Connected Teams' ermöglicht die ganzheitliche Gestaltung effizienter Arbeitsprozesse in Unternehmen. BPS International bietet betriebsfertige Lösungen, wie z.B. JaOffice, MobileTeam und Zentranet, wie auch kundenspezifische Lösungen nach Maßgabe von Anforderungsspezifikationen.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

