Mit Blackfriday-Domains Blackfriday zum Erfolg machen

Am 25.November ist "Black Friday"

(PresseBox) - Die Vor-Weihnachtszeit ist in vielen Branchen die umsatzstärkste Zeit.

Machen Sie es wie Amazon! Starten Sie jetzt noch eine Blackfriday-Kampagne oder planen Sie fest eine solche Kampagne für das nächste Jahr.

Der Begriff und die Domain .blackfriday bedeutet nicht, was manche mit ihm assoziieren: Der berühmte Börsencrash der 1930er Jahre war der "Black Monday".

In den USA ist der "Black Friday" der Tag nach Thanksgiving. Viele Geschäfte starten ihre Weihnachts-Saison und machen extrem günstige Angebote. Die Tendenz geht in den USA und auch in Deutschland zur Ausweitung auf mehrere Tage nach dem "black friday". In Großbritannien ist "Black Friday" der Freitag vor Weihnachten. Dieser Tag wird traditionell stark für das Ausgehen in Restaurants und Parties genutzt.

Optimal für Ihre Blackfriday-Kampagne ist die Blackfriday-Domain: Viele Namen sind unter dieser neuen Domain noch frei.

Für Firmen, die sich mehr an Weihnachten orientieren, kommt auch die Christmas-Domain für eine Weihnachtswerbekampagne in Frage.

Hans-Peter Oswald

http://www.domainregistry.de/blackfriday-domains.html

http://www.domainregistry.de/christmas-domains.html

http://www.domainregistry.de/gifts-domains.html





Secura GmbH

