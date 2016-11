Der Deutsche Kulturförderpreis 2016 geht an die KfW Stiftung, die emco Group und alberts.architekten

(ots) -



Der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e. V. vergibt

jährlich gemeinsam mit Süddeutsche Zeitung und Handelsblatt den

Deutschen Kulturförderpreis an Unternehmen. Diese einzigartige

Auszeichnung würdigt innovative und nachhaltige Kulturförderkonzepte.

In der Jury wirkten u. a. Thomas Bellut (Intendant ZDF), Martina

Münch (Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur Brandenburg)

und Willi Steul (Intendant Deutschlandradio) mit. Aus 90

Bewerberprojekten kürte die Jury drei Preisträger. Die Verleihung

fand am 24. November in Frankfurt statt.



"Die Vielfalt der unternehmerischen Kulturförderung in Deutschland

ist überwältigend und erreicht mit ihren Projekten unterschiedlichste

Gruppen der Gesellschaft." (Andrea Sawatzki, Schauspielerin und

Laudatorin)



KfW Stiftung mit "Beirut Short Stories" (Kategorie große

Unternehmen)



Von der KfW Stiftung initiiert, hat das Literaturprojekt das Ziel,

den kulturellen Dialog mit der arabischen Welt zu stärken. Mit

Schreibwerkstätten in Goethe-Instituten in Kairo, Beirut und Amman

(geplant für 2018) werden lokale Nachwuchsautoren gefördert.



emco Group mit "Kulturforum Sankt Michael" (Kategorie mittlere

Unternehmen)



Vor 13 Jahren drohte der Michaelkirche in Lingen/Ems der Abriss.

Mit großem finanziellen Einsatz des Unternehmens sowie persönlichem

Engagement der Mitarbeiter und Bürger der Stadt wurde die Kirche zu

einer Begegnungs- und Kulturstätte umgebaut.



alberts.architekten mit "Jugend unter Dampf" (Kategorie kleine

Unternehmen)



Gemeinsam mit dem Landeseisenbahn Lippe e. V. entwickelten

alberts.architekten das Projekt "Jugend unter Dampf", bei dem ein



Eisenbahnwaggon von 1929 zum rollenden Kulturort und Treffpunkt für

Jugendliche umfunktioniert wurde.



Dank an PricewaterhouseCoopers AG WPG für die Unterstützung der

Preisverleihung.



Informationen: www.kulturkreis.eu/kulturfoerderpreis



Pressefotos ab 25. November: http://tinyurl.com/hkwbel8







