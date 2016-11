Gesunde Wärme von Megasauna

(firmenpresse) - Wärme kann einem gesundheitlich sehr gut tun, vor allem in der kalten Jahreszeit. Wer ein oder zwei Mal in der Woche in der Sauna schwitzt und sich mehrfach unter die kalte Dusche stellt, wird sein Immunsystem stärken, seine Muskeln entspannen, Giftstoffe ausschwitzen und sich am nächsten Tag wohler und fitter fühlen. Nicht nur bei Leiden, die Muskel-, Gelenk- und Rückenschmerzen auslösen, kann die Wärme lindernd wirken. Wer noch keine eigene Sauna hat, sollte über einen Kauf aus dem Sortiment von Megasauna nachdenken. Hier finden sich die herkömmlichen Saunen mit Elektro- oder Holzofen. Es gibt auch die modernen Infrarotkabinen, die weniger Stellfläche als einen m² benötigen. Damit wäre solch eine Infrarotkabine fast in jede Wohnung integrierbar. Bei einem Preis zwischen 1000 bis 2000 Euro wäre sie zugleich für normale Haushalte erschwinglich. Die Infrarotwärme ist je nach Wellenlänge sofort oder nach 20 Minuten da und wieder weg, wenn die Lampen ausgestellt werden. Die Wärme liegt im Infrarotlicht und entfaltet sich überall dort, wo dieses auftrifft. Die Strahler werden auf die passenden Körperregionen ausgerichtet und können hier ihre Wirkung entfalten. Die Infrarotwärme dringt dabei tief in die Haut ein und hat deswegen eine sehr gesunde Wirkung.

Wer es geselliger mag, findet mit http://megasauna.de/ viele Saunen, die für die Nutzung durch mehrere Personen ausgelegt werden. Neben den Standardmaßen kann der Kunde einzelne Modelle nach seinen Bedürfnissen anfertigen lassen. Wenn es um die gesundheitlichen Aspekte geht und die Patienten wenig Zeit haben, sind die Infrarotkabinen die Empfehlung. Wer erst seinen Saunaofen hochfahren muss und erst einmal 10 Minuten in der Sauna sitzt, bis die Wärme in den Körper vordringt, der sollte sich den ganzen Abend einplanen. Es lohnt nicht, den Ofen für eine halbe Stunde hoch zu fahren. Bei der Infrarotsauna ist das ganz anders. Selbst eine halbe Stunde wird reichen, um gegen die Leiden etwas Wärme zu tanken. Man kann im ganz normalen Arbeitsalltag die Infrarotkabine verwenden und verbraucht viel weniger Energie.



Für den geselligen Saunaabend hat die klassische Sauna mit Ofen und Aromaaufguss ihre unanfechtbaren Reize. Die Infrarotsauna gibt es ebenfalls in Modellen für mehrere Personen. Für viele gehört es jedoch dazu, dass man die Temperatur hoch fährt, einen Aufguss nach dem anderen macht und gelegentlich unter die kalte Dusche springt. Es ist dabei Geschmackssache, welche Temperaturen angenehm sind oder ob die Infrarotsauna wohltuender und besser ist. Wer sich bei Megasauna eine eigene Sauna bestellt, sollte vielleicht vorher noch eine Infrarotsauna testen, wenn er dieses System noch nicht kennt. Es ist letztendlich jedoch viel angenehmer und entspannender, wenn man dank Megasauna zum Schwitzen nicht das Haus verlassen muss und direkt nach dem Saunieren einfach ins Sofa oder Bett sinken kann.







