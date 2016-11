Mittelbayerische Zeitung: Chance für Schulz / Der SPD-Politiker wechselt nicht ganz freiwillig nach Berlin. Doch dort könnte er nochmal durchstarten. Leitartikel von Daniela Weingärtner

(ots) - Was für eine Karriere! Mit 31 Jahren wurde

Martin Schulz jüngster Bürgermeister Nordrhein-Westfalens, später

zwei Mal Spitzenkandidat der SPD bei der Europawahl, 2014 sogar

Spitzenkandidat der europäischen Sozialisten und Busenfreund des

Wahlsiegers Jean-Claude Juncker. Doch mit diesem seltsamen, so nur in

Europa möglichen "Wahlkampf" begann der Glanz des begeisterten

Europäers auf Brüsseler Parkett zu verblassen. Denn Schulz und

Juncker hatten sich bei unzähligen Podiumsdebatten und in unbequemen

Tourbussen so kennen- und liebengelernt, dass sie hinterher Europa am

Liebsten gemeinsam regiert hätten. Zu gern wäre Schulz wenigstens

Kommissar in Junckers Team geworden, doch Angela Merkel hielt an

Günther Oettinger fest - eine Entscheidung, die sie in den letzten

Wochen angesichts der Pannenserie des Schwaben vielleicht

gelegentlich bedauert hat. Doch die beiden Männer, die für das

Vereinte Europa schwärmen, blieben sich auch als Präsidenten zweier

unterschiedlicher EU-Institutionen eng verbunden, was der

Gewaltenteilung auf europäischer Ebene nicht immer gut bekam.

Zunehmend fühlten sich vor allem die kleinen Parteien im

Europaparlament ausgebootet und allzu oft vor vollendete Tatsachen

gestellt, die von Schulz und Juncker unter Ausschluss der

Öffentlichkeit ausgekocht worden waren. Bis zuletzt hatte sich

Juncker für eine dritte Amtszeit seines Weggefährten als

Parlamentspräsident eingesetzt - zum Ärger vieler seiner

CDU-Parteifreunde, die der Ansicht sind, nun seien die Konservativen

wieder einmal am Zuge. Heftiger Gegenwind, auch von Seiten der

kleinen Parteien, hat dann wohl auch zu Schulz' Rückzug geführt.

Gestern gehörte der Kommissionspräsident zu den ersten, die seinen

Wechsel nach Berlin bedauerten. Überrascht dürfte Juncker von der

Entscheidung aber nicht gewesen sein, denn es ist wahrscheinlich,



dass sich der in Berlin als Außenminister und vielleicht sogar als

SPD-Kanzlerkandidat gehandelte Schulz zuvor mit seinem Luxemburger

Freund beraten hat. Der im Dreiländereck zwischen Holland, Belgien

und Deutschland geborene Schulz hat lange gezögert und nie einen Hehl

daraus gemacht, dass er viel lieber EU-Parlamentspräsident bleiben

würde, als Außenminister in der Endphase einer großen Koalition zu

sein, die sich bereits im Wahlkampfmodus befindet. Auch der Job des

Kanzlerkandidaten hätte ihn wohl kaum aus Brüssel und Straßburg weg

gelockt. Schließlich gehört Angela Merkel noch immer zu den

beliebtesten deutschen Politikern, und die SPD verharrt im

Umfragetief. Natürlich ist die K-Frage in der SPD offiziell noch gar

nicht entschieden. Im Januar soll das Geheimnis gelüftet werden. Doch

der enge zeitliche Zusammenhang zwischen Sigmar Gabriels Ankündigung,

seine Frau erwarte ihr zweites Kind, und dem Sinneswandel von Martin

Schulz lässt gewisse Rückschlüsse darauf zu, wie sich die Dinge

entwickeln könnten. Gabriel hat selbst unter einer unglücklichen

Kindheit gelitten und, wie Vertraute wissen wollen, nach der letzten

Bundestagswahl den Außenministerposten ausgeschlagen, um sich mehr

seiner Familie widmen zu können. Wenn alles gut läuft für Martin

Schulz, dann wird er sich nach der Weihnachtspause als

SPD-Kanzlerkandidat in den deutschen Wahlkampf stürzen. Fallen die

Würfel zu seinen Ungunsten, wird er als Spitzenkandidat des mächtigen

nordrhein-westfälischen SPD-Landesverbandes immerhin über eine

mächtige Plattform verfügen. Je nachdem, wie die Wahl ausgeht, könnte

ein Ministeramt oder der Fraktionsvorsitz dabei herausspringen.

Allemal besser, als sein Leben im Europaparlament als Hinterbänkler

zu fristen, in einem Haus, wo man fünf Jahre lang der Chef gewesen

ist.







