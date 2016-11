Mittelbayerische Zeitung: Wollen wir das wirklich? / Kommentar zur neuen Spitzensportreform

(ots) - Selbstreflexion, was man will und was nicht,

ist grundsätzlich empfehlenswert. Der deutsche Spitzensport ist

gerade in so einer Phase der tiefgründigen Selbstreflexion. Die ist

auch angebracht. Der Tenor ist eindeutig: Es muss besser werden.

Stimmt ja. Aber was ist besser? Besser im Sinne von mehr Medaillen

und mehr Titeln heißt es - selbstverständlich sauber, also ohne den

um sich greifenden Lug und Trug. Wie das gehen soll, ist so klar noch

nicht. Die Protagonisten aus Politik und Sportführung erklären zwar,

die Reform stünde und alles geschähe, um Athleten zu fördern und die

Lage der Trainer zu verbessern. Doch das Fallbeispiel von Florian

Orth zeigt: Ganz so ist das wohl auch nicht. Ein deutscher

5000-Meter-Läufer, der es auf EM-Platz sieben schafft und auch die

Olympianorm, ist top. Oder doch nicht? Florian Orth jedenfalls

versteht die sich andeutenden Veränderungen - sprich persönlichen

Kürzungen - eher als Aufforderung, darüber zu reflektieren, ob das

Ganze bei aller Leidenschaft noch Sinn macht. Zum wiederholten Male

sei gesagt: Als Läufer ist eine Medaille angesichts ungleich höherer

Konkurrenz ungleich schwieriger zu erreichen als leichtathletisch

interdisziplinär etwa im Speerwerfen oder im Bobfahren. Einsichtig,

oder? Reflektieren sollten daher wir alle, was wir denn so wollen.

Und jeder, der einen Orth verfolgt und sieht, was er bis hierher auf

sich nahm und leistete, der fragt sich: Wollen wir eine Reform, die

Typen wie ihn eliminiert? Sicher nicht. Dann wäre die Sportwelt ärmer

in diesem, unserem reichen Land.







