Mittelbayerische Zeitung:Übergangszeit / Kommentar zur Krise beim FC Bayern München

(ots) - Bei Atletico Madrid verloren. In Dortmund

verloren. Und nun in Rostow verloren und damit den wichtigen

Gruppensieg in der Champions League endgültig verpasst. Da gibt es

kein Herumdeuteln: Der FC Bayern steckt in der Krise. Die Frage ist

nur, ob es eine vorübergehende Formschwäche ist, oder ob zu viele

Spieler mittlerweile zu alt sind? Otto Rehhagel erklärte einst, dass

es keine jungen oder alten Spieler gibt, sondern nur gute oder

schlechte. Nun, da mag was dran sein. Es gibt aber sicher auch

Spieler, die im Alter immer noch gut sind, aber eben nicht mehr

überragend. Die Startelf des FC Bayern hatte gegen Dortmund ein

Durchschnittsalter von Ende 20. Mit einer jungen, aggressiven

Powertruppe hat das nichts zu tun. Franck Ribery, Philipp Lahm, Arjen

Robben oder Xabi Alonso sind zweifellos weiterhin absolute Top-Leute.

Wenn sie alle gleichzeitig auf dem Platz stehen, ist das aber wohl

ein Tick Routine zu viel. Carlo Ancelotti wird das alles sicher

selbst ganz genau wissen. Er hat die schwierige Aufgabe, die

Übergangsjahre beim FC Bayern zu moderieren - und möglichst auch

diese mit Titeln zu vergolden. Wobei sich die Frage stellt, wohin der

Übergang die Münchner führen wird. Lahm, Schweinsteiger, Müller,

Badstuber und Alaba stehen für eine goldene Generation, die aus der

eigenen Jugend kam. Derzeit dümpelt die Nachwuchsarbeit der Bayern

aber vor sich hin. Die Münchner sollten hier schleunigst wieder in

die Spur kommen. Immer nur Stars bei anderen Klubs rauszukaufen,

reicht auf Dauer nicht, um die Herzen der Fans wirklich zu erreichen.







Datum: 24.11.2016 - 20:00

