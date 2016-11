Westfalenpost: Schluss mit der Hängepartie / Kommentar von Christian Kerl zu Martin Schulz

(ots) - Für die Europapolitik ist es ein Verlust, für die

SPD aber sicher ein Gewinn: Der Wechsel von EU-Parlamentspräsident

Martin Schulz in die Bundespolitik bringt den Sozialdemokraten

pünktlich zum Bundestags-Wahljahr eine kaum zu unterschätzende

Verstärkung. Dass der 60-Jährige den Sprung nach Berlin erst

bekanntgab, als das Karriere-Aus in Brüssel bereits feststand, ist

zwar ein Schönheitsfehler - Schulz kommt dennoch als Hoffnungsträger.



Der Posten als Außenminister ist ihm sicher, wenn Amtsinhaber

Steinmeier im Februar ins Schloss Bellevue wechselt. Dieses

Personalproblem kann die SPD jetzt als gelöst betrachten. Dafür wird

die andere, die zentrale Personalfrage umso drängender: Tritt Schulz

auch als Kanzlerkandidat der SPD an, weil Parteichef Gabriel ihm den

Vortritt lässt? Diese Debatte werden die Sozialdemokraten jetzt nicht

mehr los.



Ginge es nach Umfragen, hätte Schulz die Nase vorn. Der Eindruck

verfestigt sich, dass der Rheinländer mehr Sympathien genießt als der

mitunter ruppige Gabriel. Die SPD-Spitze wäre allerdings schlecht

beraten, ihre Entscheidung allein auf solche Umfragen zu stützen.

Denn der demoskopische Vorsprung von Schulz ist überschaubar. Weder

er noch Gabriel sind demnach starke Herausforderer der Kanzlerin.

Wofür Schulz jenseits der Europapolitik steht, wissen viele nicht.

Gabriel hat als Minister und Parteichef zwar einen guten Job gemacht,

aber unter seiner Führung hängt die SPD wie zementiert im

Umfragetief.



Gabriel oder Schulz: Keine leichte Entscheidung. Seit Jahren

kokettiert die Parteispitze mit der Idee, den Kanzlerkandidaten per

Urwahl von der Basis bestimmen zu lassen. Wann, wenn nicht jetzt,

wäre dazu die Gelegenheit?







