Lausitzer Rundschau: Unruhige Zeiten für die SPD



Zum Wechsel von EU-Parlamentspräsident Schulz in die Bundespolitik

(ots) - Das wirkt doch merkwürdig unsortiert: Noch am

Montag hatte sich Sigmar Gabriel von den Führungsgremien seiner

Partei einen Fahrplan für die Beantwortung der K-Frage absegnen

lassen. Demnach soll erst Ende Januar feststehen, wer für die SPD

gegen Angela Merkel ins Rennen geht. Und nur drei Tage später gibt

Martin Schulz, neben Gabriel der einzige ernsthafte Aspirant für die

SPD-Kanzlerkandidatur, seinen Umzug von Brüssel in die Bundespolitik

bekannt. Diese Ansage wird der SPD noch unruhige Wochen bescheren.

Von einem geordneten Verfahren, wie es Gabriel in der K-Frage gern

gehabt hätte, kann jedenfalls kaum die Rede sein. Schulz hat bis

zuletzt beteuert, am liebsten weiter EU-Parlamentspräsident bleiben

zu wollen. Doch offenkundig machte ihm die Europäische Volkspartei,

in der auch die EU-Abgeordneten der Union organisiert sind, einen

Strich durch die Rechnung. Vielleicht spielte dabei auch eine Rolle,

dass die C-Parteien schon zähneknirschend den SPD-Favoriten

Frank-Walter Steinmeier als Präsidentschaftskandidaten akzeptieren

mussten. Noch ein weiteres "Geschenk" für die Sozialdemokraten wäre

da aus Unions-Sicht wohl der Schmach zu viel gewesen. Umso mehr

erweckt Schulz nun allerdings auch den Eindruck, dass es sich bei

seiner nationalen Anschlussverwendung - in welchen Ämtern auch immer

- um einen Notnagel handelt. Um eine politische Karriere zweiter

Wahl. Natürlich wäre Schulz schon aufgrund seiner großen

europapolitischen Erfahrung kein schlechter Außenminister. Aber ginge

zugleich auch SPD-Kanzlerkandidat, wie er es womöglich anstrebt? Im

Bundestagswahljahr 2009 übte Frank-Walter Steinmeier beide Jobs in

Personalunion aus. Das Ende ist bekannt: Mit nur 23 Prozent fuhren

die Sozialdemokraten ihr schlechtestes Wahlergebnis in der

Nachkriegsgeschichte ein. So muss es nicht wieder kommen. Aber ein

Merkel-Herausforderer, der praktisch bis zum Schließen der Wahllokale



in die Kabinettsdisziplin eingebunden ist, kann sich nur bedingt als

leuchtende Alternative empfehlen. Für Sigmar Gabriel gilt das

übrigens genauso. Und Gabriel hat noch ein weiteres Problem: Würde er

die Spitzenkandidatur Schulz überlassen, müsste er auch um seine

innerparteiliche Autorität fürchten. Ein SPD-Chef, der sich zum

zweiten Mal in Folge vor der Rolle des Merkel-Herausforderers drückt,

wäre nur noch ein schwacher Chef. Mit derlei Gedankenspielen dürfte

die SPD nun verschärft konfrontiert sein. Die Personalfrage wird

alles andere überlagern. Dabei wäre es auch einfacher gegangen.

Anstatt auf schwerlich haltbare Zeitpläne zu pochen, hätten Gabriel

und Schulz schon am Montag gemeinsam im Willy-Brandt-Haus über ihre

politische Zukunft Farbe bekennen können. Das wäre einen Tag nach dem

verkündeten Wiederantritt Angela Merkels eine couragierte Botschaft

gewesen. So aber geht das Gezerre in der K-Frage weiter - sehr zum

Verdruss des Publikums.







