Rheinische Post: Seehofer führt die

Wähler in die Irre



Kommentar Von Martin Kessler

(ots) - Ein CSU-Chef darf nicht harmoniesüchtig sein,

wenn er um die bundespolitische Bedeutung der Christsozialen kämpft.

Deshalb lässt Horst Seehofer nicht locker, die CDU-Vorsitzende und

Kanzlerin selbst zehn Monate vor der Bundestagswahl zu attackieren.

Doch so ruppig seine Angriffe daherkommen, in Wahrheit ist er sich

mit der Kanzlerin längst einig. Mit seiner Drohung, nur bei einer

gesetzlichen Obergrenze für Flüchtlinge die CSU an der kommenden

Bundesregierung zu beteiligen, verschafft er Merkel im eigentlichen

Wahlkampf Ruhe. Denn die Kanzlerin wird auf die gesunkenen

Flüchtlingszahlen verweisen, während Seehofer publikumswirksam mit

seinem Obergrenzen-Mantra konservative und ultra-konservative Wähler

einbindet. Auf der Strecke bleibt freilich die Glaubwürdigkeit der

beiden Unionsgrößen. Denn das Publikum will keinen Streit um des

Kaisers Bart, sondern eine Antwort auf seine Ängste. Die können die

beiden den Menschen nur nehmen, wenn sie ein entschlossenes

Integrationsprogramm für die bislang aufgenommenen Flüchtlinge mit

wirklich sicheren EU-Außengrenzen verbinden - unabhängig vom

Türkei-Deal. Sonst droht am Ende beiden Ungemach bei den Wahlen.







