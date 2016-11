Internist in Solln, Dr. Reimer - Facharzt für Innere Medizin

Solln 24.11. 2016. Der Internist Dr. Reimer in Solln ist bekannt als Facharzt für Innere Medizin, hausärztliche und belegärztliche Versorgung.

internist-solln.de

(firmenpresse) - Der Internist Dr. Reimer in Solln ist bekannt als Facharzt für Innere Medizin, hausärztliche und belegärztliche Versorgung und punktet mit seinen kompetenten und ganzheitlichen Behandlungen.



Gutes Leistungsspektrum und immer im Dienst für den Patienten



Der Patient hat viele Vorteile bei der Wahl und Entscheidung für den Internisten an der Martha-Maria-Klinik. Hier erwartet den Patienten ein kompetentes und freundliches Team, mit modernster technischer Ausstattung, für eine optimale individuelle Behandlung. Dies ermöglicht dem Belegarzt ein breites Leistungsspektrum, wie etwa die Gesundheitsvorsorge, die präventivmedizinische Beratung, sowie die direkte Behandlung.



Dies bestätigen die vielen zufriedenen Patienten des Internisten Team. Nicht nur die innere Medizin als Fach, sondern auch der Mensch an sich steht im Mittelpunkt. Die Philosophie von Hausarzt Dr. Reimer ist die ganzheitliche medizinische Behandlung seiner Patienten.



Der direkte Weg zum Internisten in Solln



Gerne können Sie den Facharzt für Innere Medizin über die Homepage internist-solln.de oder per Telefon unter 089/7276288 erreichen - das offene und freundliche Team freut sich über Ihre Kontaktaufnahmen und steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.







http://www.internist-solln.de



Internist Solln

Wolfratshauser Str. 91, 81479 München

Internist Solln

Dr. med. Dietrich M. Reimer

München

089 / 727 62 88



