Muster bei Promoschlüsselbänder anfordern

(firmenpresse) - Bedruckte Schlüsselbänder können als Erkennungszeichen für Vertreter, als Werbegeschenke oder als Produkt sinnvoll eingesetzt werden. Praktisch jeder Mensch hat einen Schlüsselbund, der oft genug verlegt wird. Mit dem schicken Schlüsselband von Promoschlüsselbänder mit einer Länge von ca. 90 cm und dem Haken kann der Schlüsselbund in der Handtasche, an der Hose oder an der Arbeitstasche befestigt und schnell gelöst werden. Der Schlüssel befindet sich an seinem Ort oder ist wenigstens auffälliger.

Mit Promoschlüsselbänder können ganz unterschiedliche Schlüsselbänder nach Kundenwunsch angefertigt werden. Bereits Bestellmengen ab 100 Stück sind möglich. Wer als Unternehmer erst einmal schauen möchte, wie das Schlüsselband in Natura wirkt, kann mit http://www.promoschluesselbaender.de/muster-anfordern/ ein Muster anfordern. Wer sich nur das Material anschauen möchte, erhält sein Muster in Deutschland, Österreich und der Schweiz kostenlos. Wer ein fertiges Schlüsselband bestellt, muss dieses jedoch bezahlen. Ein Fehldruck kann allerdings ausgeschlossen werden, da der Kunde die Druckdaten hoch lädt, den Schriftzug angibt und seine Wünsche äußert. Es wird ein Preis genannt, den der Kunde akzeptieren kann. Bei einem Kaufabschluss wird ein Grafiker von Promoschlüsselbänder die Gestaltung nach Kundenwunsch vornehmen, womit die Motive später alle passend aufgedruckt werden. Es wird in Asien produziert, die Lieferung wird dennoch nur ein bis zwei Wochen dauern. Damit kann der Unternehmer, der Verein oder der Warenhändler auch sehr kurzfristig bestellen.

Ein Schlüsselband, das mit ca. 180 cm Länge als Schlaufe noch 90 cm lang ist, von dem sich der Schlüsselbund mit einem Klick abnehmen und wieder anheften lässt und welches sich mit einem Haken befestigen lässt, ist nicht kostenlos. Mit einer Bestellmenge ab 100 Stück und der geballten Produktion in Asien sind diese exklusiven Schlüsselbänder jedoch erstaunlich günstig. Der Kunde hat so viele Auswahl- und Gestaltungsmöglichkeiten, dass für jede Anfrage ein eigener Preis ermittelt wird. Dabei sind höhere Stückzahlen pro Stück immer auch günstiger. Gerade bei größeren Bestellungen sollte der Unternehmer nicht nur die Materialprobe sondern einen fertigen Schlüsselanhänger bestellen. Selbst wenn ein Fehldruck praktisch ausgeschlossen werden kann, wird der Schlüsselbund in der Hand doch anders als auf dem Computermonitor wirken. Möglicherweise möchte der Unternehmer sein Logo doch größer und die Mailadresse etwas kleiner? Oder er möchte einen anderen Farbton und einen anderen Haken? Wenn der Schlüsselanhänger nicht gut sondern perfekt sein muss, sollte nichts dem Zufall überlassen werden. Alternativ kann man auch erst einmal 100 Schlüsselbänder bestellen und diese im Alltag testen, um die eigentliche Menge hinterher zu bestellen. Mit Promoschlüsselbänder wird die Kreativität vom Kunden nicht eingegrenzt, solange alles auf das Material aufgedruckt werden kann, lässt es sich verwirklichen.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.promoschluesselbaender.de/muster-anfordern/



Dies ist eine Pressemitteilung von

Schiffer Vertriebs GmbH

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:PresseKontakt / Agentur:

Schiffer Vertriebs GmbH

Martina Schiffer-Gottfried



Kampweg 42-44

41751 Viersen-Dülken



Tel.: +49 (0)2162 958 7015

Fax: +49 (0)2162 958 7030



http://www.promoschluesselbaender.de/

info(at)werbewas.de



Datum: 24.11.2016 - 21:03

Sprache: Deutsch

News-ID 1428911

Anzahl Zeichen: 2994

Kontakt-Informationen:

Firma: Schiffer Vertriebs GmbH

Ansprechpartner: Martina Schiffer-Gottfried

Stadt: 41751 Viersen-Dülken

Telefon: +49 (0)2162 958 7015



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 123 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung