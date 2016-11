Neue Westfälische (Bielefeld): Martin Schulz wechselt in die Bundespolitik

Ruhe bewahren

Carsten Heil

(ots) - Es ist keine Schande, sich beruflich

umzuorientieren. Im Gegenteil, wer auf seinem Posten alles erreicht

hat, sich aber noch fit und vital fühlt, kann aus eigenem Entschluss

eine neue Herausforderung suchen. Das ist bei Martin Schulz aber

nicht der Fall. Der profilierte Europapolitiker wechselt nach Berlin,

weil Brüssel und Straßburg für ihn zur Sackgasse geworden sind. Bei

der vergangenen EU-Wahl unterlag der verdiente Sozialdemokrat seinem

Gegner und Strippenzieher Jean-Claude Juncker im Kampf um den

Kommissionsvorsitz. Parlamentspräsident wurde er lediglich für zwei

Jahre. Seine Versuche, die Amtszeit zu verlängern, scheiterten und

wurden von einigen schon als anmaßend empfunden. Schließlich war die

Verabredung, dass nun ein Konservativer dran ist. Schon die

Ankündigung des Mannes aus Würselen, in die Bundespolitik zu

wechseln, bringt die SPD in Aufruhr. Außenminister solle er werden,

wenn Frank-Walter Steinmeier erst Bundespräsident ist. Besser noch

gleich Kanzlerkandidat, heißt es. Aber tun sich die Sozialdemokraten

mit dieser Aufregung einen Gefallen? Nur weil ihr Vorsitzender Sigmar

Gabriel vor allem im mittleren Management nicht gerade geliebt wird?

Dabei ist die inhaltliche Bilanz Gabriels nicht so schlecht. Er hat

die SPD hervorragend in und durch die Große Koalition geführt, hat

sie zusammengehalten, hat bei Mindestlohn, Flexirente und

CETA-Abkommen enorm viel SPD-Politik umgesetzt und schließlich mit

Raffinesse und Glück den Lipper Steinmeier in eine erstklassige

Ausgangsposition fürs Schloss Bellevue gebracht. Richtig ist, dass

Gabriel bei den Wählerinnen und Wählern nicht die besten Karten hat,

die Umfragen sprechen klar gegen ihn. Die Genossen wären jedoch

undankbar, wendeten sie sich jetzt von ihm ab. Aber Schulz? Der nicht

auffällig intensiv daran mitgewirkt hat, dass der Steuerskandal

Lux-Leaks durch das EU-Parlament aufgeklärt werden konnte? Dem



vorgeworfen wird, zusammen mit Juncker mitverantwortlich für die

EU-Krise und deren schlechtes Image zu sein? Er wäre sehr angreifbar

in einem Bundestags-Wahlkampf. Deshalb ist die SPD gut beraten, Ruhe

zu bewahren. Es gibt keinen Grund, den Kandidaten schon jetzt zu

benennen. Er würde nur umso früher verheizt.







