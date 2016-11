Bucherscheinung "Die kleine Fledermaus Max"

Neuerscheinung des Kinderbuches "Die kleine Fledermaus Max" von Basima Mai

(firmenpresse) - Das Kinderbuch "Die kleine Fledermaus Max" von Basima Mai ist im net-Verlag erschienen.



Zum Inhalt:

Eigentlich ist Max eine ganz normale Fledermaus. Eigentlich! Wäre da nicht dieser weiße Fellstern auf seiner Brust. Von allen wird er ausgelacht … Doch eines Tages entdeckt Max, dass er etwas ganz Besonderes ist.



Zur Autorin:

Im Januar 1962 wurde ich als erstes von drei Kindern, in Greiz geboren.

Heut bin ich Mutti von drei inzwischen erwachsenen Kindern. Ich liebe die Natur und alles, was man durch sie erleben kann.

Während meiner Ausbildung zur Kindergärtnerin entdeckte ich die Freude am Dichten und Schreiben, die dann über die Jahre etwas in Vergessenheit geriet.

Die tägliche Arbeit mit den Kindern, ihre Interessen, ihre Neugierde und ihr Wissensdrang haben mich dazu gebracht, wieder zu schreiben. Und eigentlich könnte ich den ganzen Tag schreiben, wenn da nicht die täglichen Verpflichtungen wären.





Der net-Verlag (www.net-verlag.de) veranstaltet laufend unterschiedliche Wettbewerbe bezüglich Kurzgeschichten und Kurzromanen und gibt neuen und gestandenen Autoren eine Chance bei der Veröffentlichung ihrer eigenen Werke. Seit der Gründung in 2009 hat der Verlag bereits über 170 Bücher herausgebracht.

net-Verlag

info(at)net-verlag.de

Maria Weise

net-Verlag

Lindenstr. 59

39517 Tangerhütte

Telefon: 03935-9557118

Telefax: 03935-9557119

E-Mail: info(at)net-verlag.de

Firma: net-Verlag



