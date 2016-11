Traumhafter Winterurlaub in Ellmau am Wilden Kaiser

Die Region Wilder Kaiser mit den Orten Ellmau, Scheffau, Söll und Going bietet mi 284 Pistenkilometern perfekte Voraussetzungen für einen traumhaften Winterurlaub - auch abseits der Piste.

Bergraum Elmau - Ihr Urlaubsparadies am Wilden Kaiser

(firmenpresse) - Die Skiwelt in Tirol ist einzigartig - mit dem Blick über den Wilden Kaiser und den wunderschönen Tälern zu Füßen, erstreckt sich den Besuchern eine traumhafte Winterwelt, samt spektakulärer Bergkulisse. Die Pisten des Wilden Kaisers verlaufen über 284 Kilometer, 91 Bahnen bringen Wintersportler auf die schönsten Gipfel der Region, während 70 Hütten mit typischen Schmankerln auf hungrige Gäste warten. Wer den alpinen Traum von verschneiten Tälern und atemberaubenden Bergen sucht, wird am Wilden Kaiser in Tirol bestimmt glücklich werden. Über 2200 Meter ragen die Gipfel des Wilden Kaiser in die Höhe, was das Skigebiet auf bis zu 1800 Metern zu einem der besten und schneesichersten weltweit macht.



Ein Skigebiet der Superlative zu Füßen des Wilden Kaisers



Die Orte Ellmau, Scheffau Going und Söll sind perfekt miteinander verbunden und bringen Skifahrer vom Tal an jede beliebige Piste des Gebiets. Egal ob Anfänger oder alpiner Profi, hier findet jeder die richtigen Gegebenheiten. Für alle Neulinge gibt es Schulen und perfekte Einsteigerhänge für den ersten Schwung, während geübte Wintersportler ihre Spuren im Neuschnee auch abseits der präparierten Abfahrten ziehen können.

Ein weiteres Highlight beginnt, sobald die Sonne untergeht. Nachtskifahren am Wilden Kaiser ist etwas ganz besonderes, wenn das Tageslicht verschwindet und der Berg sich in Dunkelheit hüllt. Hierzu laden 10 Kilometern beleuchteten Skipisten ein.



Die Berge für sich - Winterurlaub ohne Ski



Die Österreichischen Berge sind dem Skifahrerherz gewidmet, wer aber die Bretter abschnallen möchte, wird am Wilden Kaiser nicht enttäuscht sein. Eine traumhaft verschneite Natur erwartet all jene, die sich abseits der Piste vergnügen wollen. Bei einer Winterwanderung, dem Langlaufen oder Rodeln kann man das Kaisergebirge hautnah erleben. Tauchen Sie in eine einzigartige Umgebung ein und erkunden Sie die Region mit geselligen Vierbeinern. Mit einer romantischen Pferdeschlittenfahrt reist man in die Vergangenheit, während die Berge vorbeiziehen. Etwas ganz besonders ist auch der Husky Hundeschlittentag, bei dem man sich selbst als Schlittenführer versuchen kann. Und wer sich abends nach einem Tag im Schnee entspannen möchte, taucht am besten ins Kaiserbad Ellmau ein und lässt den Tag in der Sauna ausklingen.



All diese Angebote machen den Wilden Kaiser zu einem vielseitigen und beliebten Urlaubsziel.



Nächtigen wie ein Kaiser im Bergraum Elmau



Wer nach der perfekten Unterkunft sucht, findet, am Fuße der malerischen Berge des Wilden Kaisers, die traumhaft schönen Apartments des Bergraum Ellmau. Liebevoll "Sepp, Moidi, Wost und Wetti" genannt, nächtigen jeweils 4, bzw. 6 Gäste in den vier Wohnungen mit Tiroler Charme, kombiniert mit einer luxuriösen Ausstattung. Der Familienbetrieb gibt dem Bergraum die Liebe zum Detail und verwandelt jeden Aufenthalt zu etwas ganz Besonderem.

Ausstattungen, wie eine Sauna mit Panoramablick, ein offener Kamin und ein Hot Tub im Garten, machen das Bergraum zu einer absoluten Luxusdestination, die zum Träumen einlädt. Die komplette Einrichtung stammt dabei direkt aus der Tiroler Gegend und verleiht dem Bergraum noch mehr österreichischen Flair.

Für alle sportlichen Gäste gibt es außerdem besonders gute Nachrichten: nur wenige Meter trennen Sie von der Talstation der Skiwelt Ellmau, womit Sie möglicherweise gleich der oder die Erste sein können, um frühmorgens Spuren in den Neuschnee zu ziehen. Außerdem gehört das anstrengende Schleppen der Winterausrüstung der Vergangenheit an, denn allen Gästen des Bergraum Ellmau steht ein eigenes Skidepot direkt an der Talstation zur Verfügung.

Im hauseigenen Weinkeller können Gäste dann mit den berühmten Riedel Weingläsern aus Kufstein auf einem gelungenen Tag am Wilden Kaiser anstoßen.



Finden Sie also die perfekte Unterkunft mit alpinem Traditionsbewusstsein und einem weltoffenen Innovationsgeist, wo Tiroler Bodenständigkeit und Luxus perfekt vereint werden. Der Bergraum Elmau ist Ihr perfekter Platz für einen genussvollen Winterurlaub am Wilden Kaiser.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.bergraum-ellmau.tirol/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Der Bergraum Ellmau bietet Erholungssuchenden mit 4 hochwertig ausgestatteten Ferienappartement ein ganz besonderes Wohlfühlerlebnis in der Tiroler Bergwelt. Natürliche und exclusive Baustoffe schaffen dabei die spannende Verbindung zwischen weltoffenem Innovationsgeist und alpinem Traditionsbewußtsein.

Direkt zu Füßen des wilden Kaisers, nur wenige Schritte von der Talstation der Hartkaiserbahn entfern, liegen Sport und Genuss nah beieinander. Entspannen Sie in Ihrer eigenen Sauna oder am Kaminfeuer mit einem Glas Wein aus dem hauseigenen Weinkeller in einem stilvollen Riedel Weinglas. Genießen Sie Entspannung pur!



Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden



Dies ist eine Pressemitteilung von

Bergraum Elmau

Leseranfragen:

Sonnendorf 40, 6334 Schwoich

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 24.11.2016 - 23:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1428922

Anzahl Zeichen: 4445

Kontakt-Informationen:

Firma: Bergraum Elmau

Ansprechpartner: Michael Mayr

Stadt: Ellmau

Telefon: +43 5372 21684



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.