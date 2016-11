Jan Josef Liefers zum "Hutträger des Jahres 2016" gekürt (FOTO)

Er gehört zu den populärsten Schauspielern Deutschlands, ist

Musiker, Autor, Regisseur, Produzent und nicht zuletzt bekennender

Hutträger! Jan Josef Liefers wurde am internationalen "Tag des Hutes"

mit dem Award in Form eines goldenen Hutes der Gemeinschaft Deutscher

Hutfachgeschäfte e.V. zum `Hutträger des Jahres 2016´ ausgezeichnet.



Bei seinen Konzerten ist der Hut das Markenzeichen des

Multitalents: Jan Josef Liefers trägt bevorzugt einen kleinen,

schwarzen Trilby, stylish vorne hoch getragen. Im Sommer ist es gerne

ein Stroh-Trilby und bei Autogrammstunden kann es die lässige

Flat-Cap sein. Keine Frage: Jan Josef Liefers hat seinen Hut-Stil

gefunden.



"Vielen Dank für den Preis zum Hutträger des Jahres 2016. Ich habe

bereits als Kind Hüte gemocht. Dass das bemerkt wird, freut mich

sehr. Ich grüße alle Menschen, die sich um das obere Ende der

menschlichen Figur kümmern", so Jan Josef Liefers bei der

Award-Übergabe in Köln.



Jan Josef Liefers, der aktuell als Rechtsmediziner Professor

Karl-Friedrich Boerne zusammen mit Axel Prahl als Kommissar Frank

Thiel seine 31. Tatort-Folge unter dem Arbeitstitel "Klappe zu, Affe

tot" in Köln dreht, gibt der Kopfbedeckung ein sympathisches Gesicht.

Das gefällt nicht nur seinen Fans, sondern auch den Liebhabern

trendiger Kopfbedeckungen. Durch seine Person rückt das

Mode-Accessoire in den Fokus der Öffentlichkeit. Dafür bedankt sich

der Hutverband, die Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V.

(GDH), bei Jan Josef Liefers und überreichte ihm den begehrten

"Goldenen Hut", den Award "Hutträger des Jahres 2016".



Seit 2013 nominieren die Mitglieder des Hutverbandes GDH e.V.,

Spezialisten für Kopfbedeckungen von Norderney bis München,



prominente Persönlichkeiten, die gerne und stilsicher Hut und Mütze

tragen. Die Award-Verleihung findet zum "Tag des Hutes" statt, dem

Namenstag der Heiligen Katharina, der von Tokio bis New York weltweit

am 25. November gefeiert wird.



Jan Josef Liefers tritt die Nachfolge an von:



Roger Cicero (verstorben 2016), Hutträger des Jahres 2015,

Jazz-Musiker

Andreas Hoppe, Hutträger des Jahres 2014, Schauspieler und

Tatort-Kommissar Mario Kopper aus Ludwigshafen

Nadine Angerer, Hutträgerin des Jahres 2013, Keeperin der

Frauenfußball-Nationalmannschaft







