SOS-Kinderdörfer nehmen Nothilfe in Aleppo wieder auf (FOTO)

(ots) -

Nach einigen Tagen relativer Ruhe in Aleppo haben die

SOS-Kinderdörfer ihre Nothilfe in der schwer umkämpften Stadt

teilweise wieder aufgenommen. 13 Helfer seien wieder in der Stadt

aktiv, teilte die Hilfsorganisation mit. Mitte November hatten die

Mitarbeiter weitgehend abgezogen und die Nothilfe eingestellt werden

müssen.



"Wir sind zurückgekehrt, um den Menschen in Aleppo zu helfen",

sagte ein SOS-Helfer. "Aber ich fürchte mich davor, was als nächstes

passieren wird. Jederzeit kann der massive Beschuss wieder beginnen",

beschrieb er die schwierige Sicherheitslage in der Stadt. "So lange

es irgendwie geht, werden wir den Kindern und Familien in Aleppo

helfen."



Derzeit habe die Vorbereitung auf den Winter allerhöchste

Priorität. Schon jetzt sinken die Temperaturen nachts auf etwa Null

Grad. "Die Menschen haben selten Brennholz, viele haben auch keine

warme Kleidung mehr", berichtete die Hilfsorganisation.







Pressekontakt:

Louay Yassin

Pressesprecher

SOS-Kinderdörfer weltweit

Tel.: 089/179 14-259

E-Mail: louay.yassin(at)sos-kd.org



Original-Content von: SOS-Kinderd?rfer weltweit, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

SOS-Kinderdörfer weltweit img-6128.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 25.11.2016 - 04:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1428928

Anzahl Zeichen: 1343

Kontakt-Informationen:

Firma: SOS-Kinderdörfer weltweit img-6128.jpg

Stadt: -------------------------------------------------------------- SOS-Pressemeldungen http:





Diese Pressemitteilung wurde bisher 96 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung