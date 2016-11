NOZ: Landtagspräsident Busemann kritisiert VW-Chef Müller

(ots) - Landtagspräsident Busemann kritisiert VW-Chef

Müller



CDU-Politiker lehnt Bonuszahlungen für Manager komplett ab



Osnabrück. Niedersachsens Landtagspräsident Bernd Busemann (CDU)

hat VW-Vorstandschef Matthias Müller für seine Kundenschelte scharf

kritisiert. Müller hatte erklärt, der schlechte Verkauf von

Elektroautos liege nicht am Angebot, sondern an der Nachfrage der

Kunden. "Müllers Aussage ist eine Dummheit, die der kleinste

Gemischtwarenhändler nicht begehen würde. Der Kunde ist König", sagte

Busemann in einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"

(Freitag). Der Landtagspräsident kritisierte auch das Verhalten des

Vorstands: "Das Thema Arroganz haben die Herrschaften in Wolfsburg ja

schon selber entdeckt. Ich habe aber doch den Eindruck, dass die

Führungsriege trotz aller Lippenbekenntnisse glaubt, man komme mit

dieser Haltung doch schon irgendwie durch."



Busemann warb für einen generellen Verzicht auf Managerboni bei

Dax-Konzernen. Er kenne kein positives Beispiel: "Bei Boni gilt

leider der Grundsatz: Gelegenheit macht Diebe", sagte der

CDU-Politiker. Er habe nichts dagegen, "wenn der Vorstandschef eines

großen Dax-Unternehmens ebenso viel verdient wie der Mittelstürmer

seines örtlichen Bundesligavereins". Aber das reiche dann auch.







