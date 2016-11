NOZ: Landtagspräsident Busemann lobt designierten CDU-Spitzenkandidaten Althusmann

Osnabrück. Niedersachsens Landtagspräsident Bernd Busemann

erwartet ein starkes Votum der CDU für den designierten

CDU-Landeschef Bernd Althusmann beim Parteitag in Hameln. "Althusmann

ist ein starker Bewerber, die Partei ist mit ihm und mit sich

zufrieden. Es gibt auch keinen Gegenkandidaten. Da darf man schon ein

Ergebnis von 90 Prozent plus x erwarten", sagte Busemann in einem

Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag). Der frühere

Kultusminister Althusmann soll am Samstag in Hameln sowohl als

Landesvorsitzender als auch als Spitzenkandidat für die Landtagswahl

2018 gewählt werden. Busemann, der selbst lange als Kandidat

gehandelt wurde, sieht die Partei hinter Althusmann geeint: "Die CDU

Niedersachsen ist in diesen Tagen ein recht geschlossener Verband. Es

gibt keinen nennenswerten Streitereien, schon gar nicht in der

Spitze. Die Dinge sind geklärt."



Von dem Parteitag, an dem auch Kanzlerin Angela Merkel teilnehmen

soll, erwartet sich Busemann einen klares Signal für die anstehenden

Wahlen im Bund und im Land: "So wie wir mit Angela Merkel den Sieg

bei der Bundestagswahl anstreben, arbeiten wir nun alle dafür, dass

wir mit Althusmann die nächste Landtagswahl gewinnen", sagte

Busemann. Der Anspruch der Partei müsse sein, bei der Landtagswahl im

Januar 2018 stärkste politische Kraft zu werden und die Regierung zu

führen.







