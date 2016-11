NOZ: Vogelgrippe: Geflügelverband kritisiert NRW und Niedersachsen

(ots) - Vogelgrippe: Geflügelverband kritisiert NRW und

Niedersachsen



Präsident Ripke für landesweite Stallpflicht - Verzicht darauf

"einfach unbegreiflich"



Osnabrück. Der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft

(ZDG) kritisiert die Krisenpolitik der grünen Agrarminister von

Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen angesichts der grassierenden

Geflügelpest. ZDG-Präsident Friedrich-Otto Ripke sagte der "Neuen

Osnabrücker Zeitung" (Freitag): "Es ist einfach unbegreiflich, dass

gerade die Bundesländer mit der höchsten Geflügeldichte in

Deutschland keine landesweite Stallpflicht erlassen. Das ist fachlich

wie politisch nicht nachvollziehbar." Die Quarantänemaßnahme, bei der

Geflügel im Stall bleiben muss, sei dringend erforderlich, um eine

weitere Ausbreitung der Vogelgrippe in Deutschland zu unterbinden, so

Ripke. In Niedersachsen haben bislang Landkreise entschieden, ob sie

eine Aufstallung von Geflügel anordnen. In Nordrhein-Westfalen hat

die Landesregierung eine Stallpflicht für sogenannte Risikogebiete

erlassen, durch die Zugvögel ziehen. Dass nun mit Cloppenburg in

Niedersachsen ein Landkreis von der Geflügelpest betroffen sei, in

dem zumindest auf Landkreisebene bereits Stallpflicht gegolten habe,

sei kein Beleg für die Wirkungslosigkeit der Maßnahme, so Ripke. "Wer

die Geflügelpest so punktuell betrachtet, der verkennt die Dimension,

um die es hier geht." Bei einem großflächigen Ausbruch der

Vogelgrippe seien allein in Niedersachsen 100 Millionen Stück

Geflügel und ein milliardenschwerer Wirtschaftszweig bedroht, sagte

der Verbandspräsident.







Kommentare zur Pressemitteilung