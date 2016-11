Saarbrücker Zeitung: Womöglich bald freie Fahrt für Elektro-Einräder

(ots) - Die immer beliebter werdenden Elektro-Einräder

("E-Wheels") könnten bald zum täglichen Straßenverkehr dazu gehören.

Wie die "Saarbrücker Zeitung" (Freitag) berichtet, lässt das

Bundesverkehrsministerium von Alexander Dobrindt (CSU) derzeit

prüfen, wie die Zulassung der Elektro-Flitzer und die Benutzung von

öffentlichen Straßen geregelt werden kann.



Die Einräder gelten als umweltfreundlich, effizient und fürs

Pendeln geeignet. Tempo macht man wie bei den Elektrorollern

"Segways" durch Gewichtsverlagerung. Laut ADAC dürfen sie aber nur im

nichtöffentlichen Verkehr, also in einem abgegrenzten Areal benutzt

werden. Gleiches gilt für die zweirädrige Variante, den sogenannten

"Hoverboards".



Laut Zeitung hat das Ministerium nun die Bundesanstalt für

Straßenwesen (BASt) beauftragt, sich einen Marktüberblick zu

verschaffen. Dabei soll auch geklärt werden, ob es einen

Regelungsbedarf gibt und unter welchen Voraussetzungen die Einräder

und andere Elektro-Kleinstfahrzeuge am Straßenverkehr teilnehmen

können. Ein Sprecher der Bundesanstalt sagte, die Ergebnisse lägen

noch nicht vor, aber sie würden dem Ministerium "als Grundlage für

das weitere Gesetzgebungsverfahren zur Verfügung gestellt".



Elektro-Einräder können mittlerweile eine Reichweite von 65

Kilometern haben und über 20 Stundenkilometer schnell sein. Der Preis

für ein Rad bewegt sich bei um die 1000 Euro.







