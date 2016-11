Eine besondere Farbenpracht zu Weihnachten

Zaubern Sie mit den Büchern der Serie „Farbspiel“ eine besondere Farbenpracht zu Weihnachten. Die Geschichten sind abwechslungsreich, unterhaltsam und garantieren Lesespaß.



Weiß: Kurzgeschichten (Farbspiel)

Der erste Teil der 9-teiligen Serie "Farbspiel". Alle Bände zusammen ergeben eine Symbiose der Farben. In diesem Teil dreht sich jede Geschichte um die Farbe Weiß.

Das Spiel der Farben - mag es doch eher den bildenden Künsten vorbehalten sein. Doch das wollen die AutorInnen rund um die Schriftstellerin Karin Pfolz nicht auf sich sitzen lassen. Gemeinsam schlossen sie sich zur AutorInnen-Gruppe "Farbspiel" zusammen. Es entstand eine Buchserie mit Kurzgeschichten aus dem Reich der Farben, die von witzig, erotisch, einfühlend und spannend, alles bietet. Taucht mit uns in die Farben des Lebens.

Taschenbuch: 284 Seiten

Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (24. Mai 2016)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3903056979

ISBN-13: 978-3903056978



Gelb: Kurzgeschichten (Farbspiel)

Das Spiel mit den Farben – Gelb - das zweite Buch der Serie mit Kurzgeschichten aus dem Reich der Farben.

Der Bogen der Geschichten, rund um die Farbe Gelb, ist unendlich. Von gelben Rosen, über das Leben und den Tod, flüssigem Gold und geheimnisvollen Wegen erzählen die AutorInnen. Sanftes aus dem Reich der Märchen, Aufregendes im Krimi- und Thrillergenre, Worte über den Sommer und von Anfang und Ende.

Jede Farbe ist vielseitig und mit diesem Buch wird beschrieben, wie strahlend und hell Gelb in unser Leben scheint.

Broschiert: 296 Seiten

Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (29. Juni 2016)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3903056901

ISBN-13: 978-3903056909



Rot: Kurzgeschichten (Farbspiel)

Das Spiel mit den Farben – Rot - das dritte Buch der Serie mit Kurzgeschichten aus dem Reich der Farben.

Die rote Rose des Coverbildes symbolisiert das Rot der Liebe. Einher mit der Fröhlichkeit des Seins gehen oft Grauen oder Tod und tauchen aus rotem Nebel. Rot signalisiert aber auch Lust am Leben, manches Mal versinkt es dann sogar in die Welt der Märchen. Ein garantiertes Lesevergnügen.



Taschenbuch: 296 Seiten

Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (8. Juni 2016)

Sprache: German

ISBN-10: 390305691X

ISBN-13: 978-3903056916



Blau: Kurzgeschichten (Farbspiel)

Das Spiel mit den Farben - mag es doch eher den bildenden Künsten vorbehalten sein. Doch das wollen die AutorInnen rund um die Schriftstellerin Karin Pfolz nicht auf sich sitzen lassen. Es entstand eine Buchserie mit Kurzgeschichten aus dem Reich der Farben.

Wie das Eintauchen in die Wellen des unendlichen Ozeans, so sind unsere Geschichten zu der ruhigen Farbe Blau. Magie und magische Steine, Sehnsucht, Hoffnung, Liebe und eine märchenhafte Welt tragen die Phantasie. Doch auch der Tod und seine Begleiter haben ihre Rolle in diesem Spiel.

Taschenbuch: 388 Seiten

Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (15. September 2016)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 390316111X

ISBN-13: 978-3903161115



Violett: Kurzgeschichten (Farbspiel)

Das Spiel mit den Farben - mag es doch eher den bildenden Künsten vorbehalten sein. Doch das wollen die AutorInnen rund um die Schriftstellerin Karin Pfolz nicht auf sich sitzen lassen. Es entstand eine Buchserie mit Kurzgeschichten aus dem Reich der Farben.

Violett sagt man, ist die Farbe der KünstlerInnen und auch die der Frauen. Geschichten tauchen in eine mystische violette Welt. Bedrückend erscheinen Zeichnungen des Lebens, die in dieser Farbe gemalt werden. Doch Natur und Märchenwelt schöpfen gleichermaßen aus dem Gleichgewicht des violetten Brunnens.

Taschenbuch: 340 Seiten

Verlag: Karina-Verlag; Auflage: 1 (26. September 2016)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3903161101

ISBN-13: 978-3903161108



Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://kindereck.jimdo.com/

http://pressemeldungen.jimdo.com/

https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



