Mögen die Tickets schnell bei Euch sein! / "ROGUE ONE: A STAR WARS STORY" Vorverkauf startet in den CineStar-Kinos am 28. November um 0:01 Uhr

(ots) - Der Krieg der Sterne steht bevor, der Zusammenbruch

der Republik droht - die Vorgeschichte, die in "ROGUE ONE: A STAR

WARS STORY" erzählt wird, begeistert sicherlich erneut Millionen von

Fans auf der ganzen Welt. Auch CineStar ist im "Star Wars"-Fieber:

Sämtliche Standorte zeigen "ROGUE ONE: A STAR WARS STORY" und starten

schon am 15. Dezember mit einer Mitternachtspreview um 0:01 Uhr.

Aufgrund der riesigen Nachfrage können sich nun alle "Star Wars"-Fans

schon am 28. November ab 0:01 Uhr in allen CineStar-Kinos oder online

ihre Tickets sichern: Sowohl für die Mitternachts-Vorpremiere des

galaktischen Spektakels in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag als

auch für die erste Spielwoche vom 15. bis zum 22. Dezember 2016.



Über "ROGUE ONE: A STAR WARS STORY"



Im ersten Spin-Off der "Star Wars"-Episoden inszeniert Regisseur

Gareth Edwards eine packende Geschichte rund um die Rebellin Jyn Erso

(Felicity Jones). Der Krieg der Sterne steht bevor - der

Zusammenbruch der Republik scheint besiegelt. Das Imperium bringt mit

Hilfe des Todessterns ein Sonnensystem nach dem anderen unter seine

Gewalt. Um dem Anführer Mon Mothma (Genevieve O'Reilly) formiert sich

eine Rebellen-Allianz, um die Pläne des Todessterns zu stehlen und so

das verehrende Schicksal der Galaxie zu verhindern. Der imperiale

Militärdirektor Krennic (Ben Mendelsohn) arbeitet unter dem Druck von

Darth Vader (Stimme im Original: James Earl Jones) unterdessen an der

Fertigstellung des Todessterns.







