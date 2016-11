"TopPerformer 2016"-Award der "Autoflotte": Ford gewinnt Herstellerwertung und drei Fahrzeug-Kategorien (FOTO)

- Ford Fiesta ist Deutschlands Flottenfahrzeug-Aufsteiger in der

Kategorie "Kleinwagen"



- Ford Focus wird mit dem "TopPerformer"-Preis als Sieger der

Kategorie "Kompaktklasse" ausgezeichnet



- Ford Transit Connect erhält Titel als "Fuhrpark-TopPerformer" im

Segment der "Kleinen Transporter"



- "TopPerformer"-Award des Fachmagazins "Autoflotte" bewertet

Neuzulassungen, Volumenzuwachs sowie Marktanteilszugewinne bei

den Fahrzeug-Baureihen und -marken im Flottenmarkt



Ford hat bei den "TopPerformer 2016"-Awards des in München

ansässigen Fachmagazins "Autoflotte" abermals eine eindrucksvolle

Erfolgsbilanz aufzuweisen: Neben dem Sieg in der Herstellerwertung

konnte das Unternehmen auch gleich drei Fahrzeug-Kategorien für sich

entscheiden: So setzte sich der Ford Fiesta in der Kategorie

"Kleinwagen" an die Spitze der Wertung, während der Ford Focus und

der Ford Transit Connect jeweils in ihren Segmenten - "Kompaktklasse"

und "Kleine Transporter" - als erfolgreichste "Aufsteiger des Jahres"

ausgezeichnet wurden. Mit diesen vier Trophäen präsentiert sich Ford

als erfolgreichste Fahrzeugmarke bei der diesjährigen

Preisverleihung, die gestern Abend (24. November) in Frankfurt/M.

stattgefunden hat.



Der "TopPerformer"-Preis der Redaktion "Autoflotte" für die

"Aufsteiger des Jahres" im deutschen Flottenmarkt wird in 15

Kategorien vergeben, wobei bei den entsprechenden Baureihen und

Marken anhand der Kriterien Wachstum im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum, dem Marktanteil im jeweiligen Fahrzeug-Segment

sowie des Segment-Wachstumsanteils vom renommierten

Branchendienstleister Dataforce ermittelt werden. Dabei werden die

Neuzulassungen auf Flotten mit mindestens drei Pkw und/oder

Transportern im Bestand ausgewertet.



"Wir sind sehr stolz auf unser erfolgreiche Abschneiden bei den



'TopPerformer 2016'-Awards, denn dadurch wird unsere sehr positive

Entwicklung im Flottenmarkt eindrucksvoll unterstrichen," sagte

Stefan Ottinger, Leiter Flottenmarketing der Ford-Werke GmbH, bei der

Preisverleihung. "Gerade die Ehrung als bester Marken-Aufsteiger ist

für uns ein großer Ansporn, unseren über die letzten Jahre

eingeschlagenen Weg mit einer attraktiven und frischen Modellpalette

sowie zielgruppenorientierten Angeboten und Serviceleistungen weiter

zu verfolgen."



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit

Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und

Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der

Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen

Fahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten und

Dienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de







