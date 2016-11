Nutritional High gibt Abschluss der letzten Tranche der Privatplatzierung in Höhe von 5,5 Mio. $ bekannt



Toronto, Ontario - Toronto, Ontario - Nutritional High International Inc. (Nutritional High oder das Unternehmen) (CSE: EAT, OTCQB: SPLIF, FRANKFURT:2NU ) freut sich, den Abschluss der letzten Tranche der nicht vermittelten Privatplatzierung (die letzte Tranche) bekannt zu geben. Hierbei wurden durch die Ausgabe von 3.528.299 Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von 0,15 C$ pro Einheit ein Bruttoerlös von 529.244,85 $ eingenommen. Gemeinsam wurden mit den vorherigen Tranchen durch die Ausgabe von insgesamt 36.636.221 Einheiten Gesamteinnahmen von 5.495.433,15 $ erwirtschaftet (siehe Pressemeldungen vom 26. Oktober 2016, 9. November 2016 und 18. November 2016).



Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem halben Warrant auf den Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant, ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb von 18 Monaten nach dem Abschlussdatum eine Stammaktie zu einem Preis von 0,22 C$ zu erwerben.



Alle Wertpapiere, die im Rahmen der letzten Tranche ausgegeben werden, unterliegen gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten ab dem Ausgabedatum. Das Unternehmen beauftragte First Republic Capital Corporation (First Republic) als Lead Finder des Angebots. Die Vermittler erhielten eine Barprovision, die sechs Prozent des im Rahmen der letzten Tranche aufgebrachten Bruttoerlöses entspricht. Außerdem erhielten die Vermittler Entschädigungsoptionen (die Entschädigungsoptionen), die sechs Prozent der Anzahl der im Rahmen der letzten Tranche verkauften Einheiten entsprechen. Die Entschädigungsoptionen können innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschluss des Angebots zu einem Preis von 0,15 C$ pro Einheit ausgeübt werden. First Republic erhielt eine Unternehmensfinanzierungsgebühr, die zwei Prozent des Bruttoerlöses aus der letzten Tranche entspricht, sowie Entschädigungsoptionen, die zwei Prozent der Anzahl der im Rahmen letzten Tranche verkauften Einheiten entsprechen.





David Posner, Chairman von Nutritional High, äußerte sich hierzu folgendermaßen: Das Interesse an dieser Finanzierung hat unsere Erwartungen übertroffen. Wir wissen das Vertrauen, das unsere Aktionäre und die Investoren in unser Unternehmen setzen, sehr zu schätzen. Diese Finanzierung wird es uns ermöglichen, unsere Expansions- und Akquisitionspläne für den Westen der Vereinigten Staaten aggressiv voranzutreiben.



Jim Frazier, CEO von Nutritional High, fügte hinzu: Wenn Palo Verde in Kürze die Produktion in Pueblo (Colorado) aufnimmt, werden wir das Modell, das wir derzeit in Colorado entwickeln, als Vorlage für die Expansion in andere Bundesstaaten, in denen der Marihuanakonsum legal ist, sowie in meinem Heimatstaats Florida, in dem der Konsum von medizinischem Marihuana gerade erst zugelassen wurde, heranziehen. Es gibt noch sehr viel zu tun und wir freuen uns, dass wir all unsere Anstrengungen dank dieser Finanzierung auf die Abwicklung, Expansion und Akquisitionen richten können.



Über Nutritional High International Inc.



Nutritional High konzentriert sich auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Produkten und landesweit anerkannten Marken der Branchen für Hanf- und Marihuanaprodukte, einschließlich Nahrungsmittel und Ölextrakte zur alimentären und medizinischen Anwendung bzw. als Genussmittel für Erwachsene. Das Unternehmen arbeitet exklusiv über lizenzierte Einrichtungen in Rechtsprechungen, in denen solche Tätigkeiten genehmigt sind und mittels staatlicher Gesetze geregelt werden.



Um aktuelle Informationen über die Aktivitäten und wichtigsten Presseaussendungen des Unternehmens sowie andere Pressemitteilungen zu erhalten, folgen Sie bitte Nutritional High auf Facebook, Twitter, Instagram und Google+.



Weitere Informationen erhalten Sie über:



David Posner, Chairman

Nutritional High International Inc.

(647) 985-6727

Email: dposner(at)nutritionalhigh.com



-und-



Steven Low

Boom Capital Markets Inc.

(647) 620-5101

E-Mail: steve(at)boomcapitalmarkets.com

www.boomcapitalmarkets.com



Nutritional High International Inc.

77 King Street West, Suite 2905

Toronto, ON M5K 1H1



WEDER DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE NOCH OTC MARKETS GROUP INC. ODER DEREN REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG GEPRÜFT BZW. ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH DIE VERANTWORTUNG.



Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die auf den derzeitigen Erwartungen basieren. Diese Aussagen sollten nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse ausgelegt werden. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungskennzahlen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Solche Aussagen beziehen sich unter anderem auf die Einreichung der relevanten Dokumentation innerhalb der erforderlichen Fristen und im Einklang mit den relevanten behördlichen Anforderungen, den Abschluss des Erwerbs der entsprechenden Immobilie sowie die Aufbringung einer ausreichenden Finanzierung, um die Geschäftsstrategie des Unternehmens umzusetzen. Es gibt keine Gewissheit, dass eines dieser Ereignisse eintreten wird. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen des Managements basieren, kann nicht garantiert werden, dass sich solche Annahmen als korrekt erweisen. Wir sind nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um damit neuen Ereignissen oder Umständen gerecht zu werden.



Die Wertpapiere des Unternehmens wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) oder den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher nicht an oder zugunsten von US-amerikanischen Bürgern oder sogenannten U.S. Persons (wie in Vorschrift S des U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung vorliegt oder eine Ausnahme von einer solchen Registrierungsanforderung erteilt wurde. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder anderen Rechtssystemen dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.



Darüber hinaus gibt es auch bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Sämtliche hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit gemäß diesem vorsorglichen Hinweis qualifiziert und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zu veröffentlichen, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen zu beschreiben, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!









