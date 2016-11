2017 und der Strompreis steigt

(ots) - Im neuen Jahr wird für Millionen Haushalte der

Strom teurer. Das ergab eine bundesweite Auswertung von

Strompreisportalen sechs Wochen vor der Jahreswende. Das Portal

Care-Energy kam auf 250 Anbieter mit Erhöhungen zum Jahresbeginn bei

ebenfalls 3,5 Prozent Plus - das entspricht etwas 50 Euro Mehrkosten

im Jahr. Weitere Anbietern, werden im Laufe des Frühjahrs an der

Preisschraube drehen.



Grund für die Erhöhungen sind nach Einschätzung von Fachleuten vor

allem die steigende Ökostrom-Umlage, die 2017 um 8,3 Prozent zulegt,

und die wachsende Kosten für die Stromnetze. Tennet erhöht zum

Beispiel um rund 80% die Netzkosten. Beide Posten machen zusammen

fast die Hälfte des Strompreises aus.



Verbraucher können angesichts von Erhöhungen ein

Sonderkündigungsrecht nutzen. Stromhaushaltskunden haben nach Angaben

der Bundesnetzagentur inzwischen je nach Region die Wahl zwischen im

Schnitt rund 100 verschiedenen Anbietern.



Wie gewechselt werden kann, erklärt Martin Kristek vom Portal

Care-Energy, in welchem alle verfügbaren Anbieter am Markt verglichen

werden können



Im Internetbrowser die Seite http://tarifrechner.care.energy

aufrufen, die Postleitzahl und den Jahresverbrauch eingeben. Mit

diesen Angaben sucht das Portal alle verfügbaren Anbieter und

informiert über deren Preise. Der Energiedienstleister erledigt gerne

alles rund um den Wechsel.



Wem das zu viel Aufwand ist, der kann aber auch einen der

zahlreichen Care-Energy Shops besuchen und sich dort alles durch

einen persönlichen Berater erledigen lassen.



Was macht ein Energiedienstleister? Alle Infos finden Sie hier:

https://vimeo.com/192669793







