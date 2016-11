Schaltbau Holding AG: Aufsichtsrat delegiert Helmut Meyer in den Vorstand

(PresseBox) - Der Aufsichtsrat der Schaltbau Holding AG hat in seiner heutigen außerordentlichen Sitzung das Aufsichtsratsmitglied Helmut Meyer einstimmig für die Dauer von sechs Monaten in den Vorstand delegiert. Herr Meyer ist mit sofortiger Wirkung, spätestens jedoch ab dem 1. Dezember 2016, zum Stellvertreter i.S.d. § 105 Abs. 1 Satz 2 AktG von Dr. Jürgen Cammann bestellt worden, der sein Amt als Vorstandsmitglied und Sprecher des Vorstands mit Wirkung zum 30. November 2016 niedergelegt hat. Herr Meyer ist zugleich anstelle von Herrn Dr. Cammann zum Sprecher des Vorstands ernannt worden.

Dem Vorstand gehört weiterhin Ralf Klädtke mit unveränderter Ressortzuständigkeit an. Nach Übernahme der CFO-Funktion durch Thomas Dippold zum 1. Januar 2017 gehören dem Vorstand damit wieder drei Mitglieder an. Mit der Bestellung von Herrn Meyer und Herrn Dippold stellt der Aufsichtsrat die uneingeschränkte Handlungsfähigkeit des Vorstands und dessen konstruktive Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat im Sinne einer erfolgreichen Weiterentwicklung der Schaltbau-Gruppe sicher.





