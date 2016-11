Grenzpreis für Gas 2015: - 2,7 % zum Vorjahr / Durchschnittserlös bei Abgabe an Haushalte: - 2,3 % zum Vorjahr

(ots) - Der Grenzpreis für Gaslieferungen an

Letztverbraucher lag im Jahr 2015 bei 3,96 Cent je Kilowattstunde.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Angaben

weiter mitteilt, ist der Grenzpreis damit um 2,7 % gegenüber dem Jahr

2014 gesunken - damals hatte er 4,07 Cent je Kilowattstunde betragen.



Der Grenzpreis ist gesetzlich definiert als Durchschnittserlös je

Kilowattstunde, berechnet aus den Gaslieferungen an alle

Letztverbraucher, und wird ohne Umsatzsteuer ausgewiesen. Gemäß der

Konzessionsabgabenverordnung dient der Grenzpreis den

Energieversorgungsunternehmen als Grundlage zur Berechnung der

Konzessionsabgaben. Das sind Entgelte, die die Energieversorger den

Gemeinden für das Recht zahlen müssen, die Letztverbraucher mit Gas

zu versorgen und öffentliche Verkehrswege für die Verlegung sowie den

Betrieb von Leitungen nutzen zu dürfen.



Der Durchschnittserlös, den die Versorgungsunternehmen aus der

Gasabgabe an Haushaltskunden erzielt haben, belief sich im Jahr 2015

auf 5,49 Cent je Kilowattstunde, 2,3 % weniger als 2014. Bei der

Abgabe an die Industrie erhielten sie 2015 im Durchschnitt 2,95 Cent

je Kilowattstunde. Das war ein Minus von 4,7 % gegenüber 2014.



