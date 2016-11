Exklusiver Bleaching Gutschein zu Weihnachten

Weihnachten steht vor der Tür und damit wieder die große Geschenke-Schlacht. Leider entsprechen viele kommerzielle Geschenke nicht immer dem Geschmack der Beschenkten. Die Praxis Dr. Pink & Dr. Lutzenberger in München bietet deshalb erstmals einen exklusiven Bleaching Gutschein nach dem Motto „Schenken Sie ein Lächeln, das wieder von Herzen kommt“ an.



Attraktiv durch Bleaching

Die Praxis Dr. Pink & Dr. Lutzenberger in München bietet deshalb erstmals einen exklusiven Bleaching Gutschein nach dem Motto „Schenken Sie ein Lächeln, das wieder von Herzen kommt“ an.



Beinhaltet sind eine professionelle Zahnreinigung, ein Zahnarzt-Check und ein hochwertiges Bleaching vom Profi.



Das Besondere an dem Bleaching Gutschein:



Für den Aktionspreis von 499 € bekommen man ein besonders schonendes Zahnbleaching auf allerhöchstem technologischem Niveau und zusätzliche Zahnarztleistungen. Die Zahnarztpraxis setzt bei allen Behandlungen ausgebildetes Fachpersonal sowie qualitativ hochwertige Produkte ein. Des Weiteren beinhaltet das Angebot drei exklusive und nachhaltige Säulen:



1. Eine professionelle Zahnreinigung (PZR)

2. Einen Zahnarzt-Check

3. Ein Bleaching vom Profi



Die Ersparnis liegt im Vergleich zu den regulären Preisen bei mehr als 250 €!



Wie läuft die Behandlung ab?

Der erste Schritt ist eine professionelle Zahnreinigung (PZR) durch eine speziell ausgebildete Dental-Hygienikerin. Die Prophylaxe beinhaltet folgende Etappen:



- Kontrolle und Beratung zur Optimierung der Zahnhygiene

- Messung der Zahnfleischtaschen zur Früherkennung von Parodontitis

- Vollständige Entfernung der Zahnbeläge mittels Airflow, Ultraschall und Kürettage

- Politur der Zähnen

- Versiegelungen von freiliegenden Zahnhälsen und empfindlichen Stellen

- Fluoridierung der Zähne



Nach der PZR erfolgt ein Zahnarzt-Check durch Herrn Dr. Pink oder Frau Dr. Lutzenberger. Zähne, Zahnfleisch und Biss-Verhalten werden sorgfältig geprüft und ggf. Optimierungsmaßnahmen erläutert und diskutiert. Sollten Probleme oder Fragen vorliegen, werden diese in Ruhe und mit Bedacht besprochen und geklärt.





Im Anschluss erfolgt nun der Hauptbestandteil - ein professionelles und sehr hochwertiges Bleaching - welches wie folgt abläuft:



- Aufklärungsgespräch durch eine speziell ausgebildete Kollegin der Zahnästhetik

- Dokumentation der Ausgangssituation mittels Farbbestimmung

- Exaktes und gleichmäßiges Aufbringen des Zahnfleischschutzes

- Applikation und gleichmäßiges Verteilen des Bleichgels

- Bestrahlung der Zähne durch eine spezielle UV-Lampe des Herstellers zoom®

- Der Vorgang kann dabei 2-3 mal wiederholt werden, je nach Ergebnis und Wunsch des Patienten

- Abschließend: Gründliches Absaugen des Bleichgels

- Entfernen des Zahnfleischschutzes

- Remineralisierung der Zähne durch ein beruhigendes Gel

- Besprechung des Ergebnisses



Wo ist der Gutschein erhältlich und wie wird dieser eingelöst?

Der Bleaching Gutschein ist exklusiv in der Praxisgemeinschaft Dr. Pink und Dr. Lutzenberger in der Maximilianstrasse 34 in München erhältlich. Der Gutschein kann persönlich abgeholt und auf Wunsch auch sofort ein Termin vereinbart werden. Ebenso kann der Gutschein gegen Überweisung oder Kreditkarte telefonisch oder per E-Mail bestellt und postalisch zugesendet werden. Der Gutschein ist mit Zahlungseingang für 12 Monate gültig. Eine Terminvereinbarung erfolgt hierzu telefonisch unter der 089 - 22 25 03.



Die Aktion läuft bis zum 28.Februar 2017.





Die Zahnarztpraxis Dr. Jürgen Pink & Dr. Lutzenberger befindet sich im Herzen von München in der Maximilianstrasse 34. Seit 2005 niedergelassener Arzt, zählt Dr. Jürgen Pink laut der TZ München 2010 und 2011 zu den Top Zahnärzten Münchens. Durch eine zusätzliche Zertifizierung im Fachbereich Implantologie und eine Zusatzausbildung im Fachbereich Parodontologie ist Dr. Pink in der Lage modernste und schonende Techniken der Zahnheilkunde erfolgreich und nachhaltig anzuwenden.

