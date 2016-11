Drogen im Internet verkaufen

Drogen verkaufen im Darknet / Internet

(firmenpresse) - Drogen verkaufen über das Darknet, Darknet ist der dunkle bereich des Internet,mehr und mehr Dealer bieten ihre Drogen übers Internet an da es wenn man aufpasst sicherer ist als Strassenhandel!

Auf viele dinge müssen online Dealer achten- wie sicher in das Darknet gehen, nie echte Daten an- u. weitergeben, nie Fingerabdrücke und Dns hinterlassen!

Es gibt einige gute Darknetmärkte die super seriös und sicher sind,

Infos zu online Drogen Dealer werden

Darkent Märkte verlangen für Verkäufer eine gebühr von circa 1 btc (bitcoin),der sich rentiert da Verkäufer oft bis 100 neue Bestellungen täglich kriegen,da das verkaufen im Internet Drogen hersteller,Drogen importeure mit endkonsumenten in Verbindung bringt!

Darum sind die Preise niedriger, gefahr niedriger und Qualität höher!





Drogen online verkaufen

Dies ist eine Pressemitteilung von

Drogen über das Internet verkaufen

