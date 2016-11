Adventiamo - Weihnachtliche Werkelei am 2. Adventswochenende

Sa 3. und So 4. Dezember | 12-18 Uhr | Tagesticket: 2,- (inkl. Kindermuseum, Indoorspielplatz und Kino)

(firmenpresse) - (NL/9432459031) Auf Berlins kreativem Kinderweihnachtsmarkt im FEZ-Berlin wird am zweiten Adventswochenende fleißig gebastelt und gewerkelt. In den Weihnachtswerkstätten können sich Kinder und Familien kreative Bastelanregungen für die Weihnachtsdekoration zu Hause holen bzw. für ihre Lieben Geschenke basteln, denn das Adventiamo-Motto am 3. und 4. Dezember heißt Weihnachtliche Werkelei.

Wie faltet man weihnachtliche Origamifiguren? Was passiert in der Filzpantoffelwerkstatt? Verschiedene gestalterische Techniken wie die Zisilierkunst (eine Form der Metallverarbeitung) und Materialdrucke können ausprobiert werden.

Natürlich schaut auch der Weihnachtmann vorbei. Er ist gespannt, welche Gedichte die Kinder aufsagen können und welche Wünsche sie haben.

Adventiamo steht an jedem Adventswochenende unter einem anderen Motto und hält viele Angebote zum Basteln, Singen, Spielen, Entdecken und Lauschen bereit. Das FEZ-Berlin hat sich dazu wieder festlich herausgeputzt. Eine riesengroße Tanne, der weihnachtliche Marktplatz, der Duft von Kerzenwachs und frisch gebackenen Plätzchen verbreiten weihnachtliche Stimmung.

Am 3. Dezember feiert Der kleine König mit seiner neuesten Folge Weltpremiere im FEZ. Der Film Die Schlittenfahrt und die schiefe Ebene wird um 14 Uhr im fezino aufgeführt.

Weitere Infos unter www.fez-berlin.de

Aus dem Programm:

Astrid-Lindgren-Bühne

Mambuso und die Weihnachtskugel (ab 4 Jahre)

Musiktheater Rumpelstil

So 4.12., 16 Uhr

Puppenbühne (Raum 302)

Gänsefüßchen (ab 2 Jahre)

Theater Couturier

Sa 3.12., 14 16 Uhr

So 4.12., 14 16 Uhr

fezino Das Kino im FEZ

WELTPREMIERE!

Der kleine König Die Schlittenfahrt und die schiefe Ebene

Animationsfilm (empf. ab 6 Jahre)

Sa 3.12., 14 Uhr

Alice- Museum für Kinder

Alles Familie!

Einführung in die Mitmachausstellung

ab 12 Uhr alle 30 Minuten, letzter Einlass: 17 Uhr

FEZ-Berlin

FEZ-Berlin

Marion Gusella

Straße zum FEZ 2

12459 Berlin

m.gusella(at)fez-berlin.de

030-53 071-593

www.fez-berlin.de



Firma: FEZ-Berlin

Ansprechpartner: Marion Gusella

Stadt: Berlin

Telefon: 030-53 071-593





Kommentare zur Pressemitteilung