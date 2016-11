Adventiamo - Der kreative Kinderweihnachtsmarkt in Berlin: Weihnachten woanders

Sa 26. und So 27. November | 12-18 Uhr | Tagesticket: 2,- (inkl. Kindermuseum, Indoorspielplatz und Kino)

(firmenpresse) - (NL/4869130819) Für alle, die den Advent lieben und sich auf das Weihnachtsfest einstimmen möchten: In der Zeit vom 26.11. bis 18.12. ist Berlins kreativer Kinderweihnachtsmarkt Adventiamo im FEZ-Berlin an jedem Adventswochenende geöffnet.

Alle Wochenenden stehen unter einem anderen weihnachtlichen Motto. Beim ersten Adventswochenende erfahren die Besucher/innen, wie Weihnachten woanders zelebriert wird. Wie feiern Kinder Weihnachten in anderen Ländern? Welche Weihnachtstraditionen gibt es dort, was wird in der Adventszeit gebastelt und gespielt? Für die Kinder bspw. in Mexiko gehören bunte Piňatas (mit Süßigkeiten und Früchten gefüllte Figuren) traditionell zum Weihnachtsfest. Bastelangebote, Weihnachtsgeschichten und -spiele aus Simbabwe, Indonesien, Ghana, Kolumbien und Indien runden das erste Adventswochenende international ab.

Adventiamo ist ein Weihnachtsmarkt der ganz besonderen Art, denn hier spielen Kinder die Hauptrolle. In den Weihnachtswerkstätten basteln sie Geschenke für ihre Lieben, backen Weihnachtskekse, sagen Gedichte auf, probieren Spiele aus, backen Stockbrot am Lagerfeuer und holen sich kreative Bastelanregungen für die Weihnachts-dekoration zu Hause.

Natürlich treffen sie auch auf den Weihnachtsmann. Er singt am Klavier Weihnachtslieder und möchte hören, was in diesem Jahr auf den Wunschlisten steht.

Weitere Infos unter www.fez-berlin.de

Aus dem Programm:

Astrid-Lindgren-Bühne

Die Königin der Farben

Theater Mär (ab 5 Jahre)

Sa 26.11., 16 Uhr

Robbi, Tobbi und das FlieWaTüüt

Theater con Cuore (ab 4 Jahre)

So 27.11., 14 16 Uhr

Studiobühne (Raum 214)

Frau Wassily sieht blau

Christiane Kampwirth (ab 2 Jahre)

Sa 26.11., 14 16 Uhr

So 27.11., 14 16 Uhr

Alice- Museum für Kinder

Alles Familie!

Einführung in die Mitmachausstellung

ab 12 Uhr alle 30 Minuten, letzter Einlass: 17 Uhr

