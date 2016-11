Neu: Das „Bergerbad“ in Ainring

(firmenpresse) - Ainring ist um eine Attraktion reicher. Vor wenigen Tagen hat das Wellness und SPA „Bergerbad“ eröffnet. In der 3.000 m² großen Wellnessoase können alle, die sich verwöhnen lassen möchten, ab sofort nach Herzenslust entspannen. Sauna, Dampfbad und moderne Infrarotkabinen, Ruheräume mit Panoramasicht, Massagen, Bäder und Anwendungen laden Genießer zur Wellnessauszeit ein. Im Außenbereich sind die Außensaunen, Tauchbecken und Whirlpools sowie die beheizten Pools entspannende Orte für kalte Wintertage. Für den kleinen Hunger zwischendurch werden im Bistro gesunde Gerichte, frische Salate, hausgemachte Smoothies und Limonaden serviert. Der Kneipp-Weg, die gemütlichen, überdachten Liegebereiche und zahlreiche Plätze für Sonnenanbeter in der Natur werden im Frühling genau richtig, um den Alltag hinter sich zu lassen. Von Montag bis Freitag ist das Bergerbad von 12 bis 22 Uhr geöffnet, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 10 bis 22 Uhr. Um den Besuchern exklusive Ruhe bieten zu können, ist der neue Wellness- und SPA Luxus „for adults only“ (ab 18 Jahre). Die Tageskarte kostet 38 Euro, die 6-Stunden-Karte 32 Euro, die Vier-Stunden-Karte 28 Euro und die 2-Stunden-Abendkarte ab 18 Uhr 18 Euro. Wer Wellness und Entspannung verschenken möchte, bestellt bequem einen Geschenkgutschein. Im Gutschein „Weihnachten“ sind zum Beispiel der Tageseintritt, ein Mittagssnack und eine duftende Zimt-Massage sowie ein Zirbenschaumbad inklusive. Das neue Fünf-Sterne-Wellnesserlebnis ist eine Topadresse für Wellnessfreunde in und um Ainring, um sich bequem und exklusiv „vor der Haustür“ rundum zu erholen. http://www.bergerbad.eu/

Auch für die Gäste der neuen Bayern Chalets und des Rupertihofs bricht die absolute Wellnessluxuszeit an – denn das Bergerbad wurde in unmittelbarer Nähe zu den Chalets und dem Hotel gebaut. Das neue Wellnesshaus macht die Auszeit für Chalet- und Hotelgäste zur rundum erholsamen Ich-Zeit.



Wellness und Spa „Bergerbad"

D-83404 Ainring, Moos 2

Tel.: +49/(0)8654 777 87 170

E-Mail: info(at)bergerbad.de

www.bergerbad.de



Ruperti-Hotel GmbH & Co.KG

Herr Peter Pötzl

D-83404 Ainring, Rupertiweg 7

Tel.: +49/(0)8654 48830

E-Mail: info(at)ruperti-hotels.de

www.bayern-chalets.de







