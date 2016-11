Goldene Geschenke

Steigt das Haushaltseinkommen, dann steigt auch die Kaufabsicht für Gold als Absicherung des kleinen Vermögens.

(firmenpresse) - Gegen Ende des Jahres wird vermehrt über Gold in Form von Schmuckstücken nachgedacht. Vielleicht sollte man auch gerade jetzt an Goldaktien fürs Depot denken?!



In den USA etwa war die Schmucknachfrage in der ersten Hälfte 2016 so hoch wie seit sieben Jahren nicht mehr. Laut einer Umfrage im Land der unbegrenzten Möglichkeiten gaben fast zwei Drittel an Goldschmuck zu besitzen, 11 Prozent denken über einen Kauf in den nächsten zwölf Monaten nach.



Die größten Goldschmuckmärkte der Welt sind jedoch China und Indien. Diese sind für über 50 Prozent der Nachfrage verantwortlich. Im dritten Quartal 2016 war im Vergleich zum Vorjahresquartal die Nachfrage zwar leicht rückläufig, aber die USA und andere Industrieländer kompensieren dies etwas. Der für Indien dieses Jahr günstige Monsun sollte die Goldschmucknachfrage zudem bald auch wieder antreiben. Denn die Bauern verdienen mehr, was gut für die gesamte Konjunktur - und insbesondere in Indien damit für die Goldnachfrage - ist. Jüngst führte die Maßnahme der indischen Regierung alte Geldscheine mit hohem Nennwert auszutauschen zudem dazu, dass die Schmuckhändler sehr viel zu tun hatten.



Gerade in aufstrebenden Ländern sind Goldbesitz und die Kaufabsicht eng mit dem Einkommen der Bevölkerung verknüpft. Steigt das Haushaltseinkommen, dann steigt auch die Kaufabsicht für Gold als Absicherung des kleinen Vermögens. Neben dem Kauf von Goldschmuck, Münzen oder Barren, dürfen die Aktien der Goldgesellschaften nicht vergessen werden. Eine spekulativere Absicherung als Depotbeimischung ist so möglich.



Brazil Resources - https://www.youtube.com/watch?v=8M-t3pJIfUo&t=6s -, unter der Leitung von Amir Adnani, kann sich gerade über liquide Mittel von mehr als 21 Millionen US-Dollar nach einer Privatplatzierung freuen. Damit kann Erwerb, Exploration und Entwicklung von Projekten in Brasilien, USA, Kanada und weiteren Regionen in Nord- und Südamerika weitergehen. Dabei stehen insbesondere Gold aber auch Kupfer und Uran auf dem Plan.





Auch das aufstrebende Goldunternehmen Pershing Gold - https://www.youtube.com/watch?v=3SiN7IfasfM -, jetzt auch an der Toronto Stock Exchange notiert, besitzt mit der Wiederbelebung der Relief Canyon Goldmine, bestehend aus drei Tagebauminen, ein interessantes Projekt. 90.000 Unzen Gold jährlich sollen dort produziert werden. Das aktuelle Bohrprogramm hat jedenfalls gerade die hochgradige Vererzung ausgedehnt, so President und CEO Stephen Alfers.



Dieser Bericht wurde von unserer Kollegin Ingrid Heinritzi verfasst, den wir nur als zusätzliche Information zur Verfügung stellen.



Viele Grüße



Ihr



Jörg Schulte











Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann.



Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.



Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wider und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen.





