Das Erste startet am 30. November in die Biathlon-Saison 2016/17

Mi 30.11.2016 | 18:00 | Das Erste

(ots) - Das ARD-Biathlon-Team



Die redaktionelle Federführung für die Biathlon-Berichterstattung

im Ersten liegt wie in den vergangenen Jahren beim Rundfunk

Berlin-Brandenburg (rbb). Die Sendungen werden von

Sportschau-Moderator Michael Antwerpes (SWR) präsentiert. Gemeinsam

mit ARD-Biathlon-Expertin Kati Wilhelm meldet er sich von allen

Rennstrecken live. Die ehemalige Weltmeisterin und Olympiasiegerin

analysiert die Rennen klar und sachlich und profitiert von ihrer

langjährigen Erfahrung als Weltklasse-Biathletin. In der TV-Rubrik

"K-Frage" nimmt sie die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf die

Rennstrecke, erklärt technische Raffinessen und führt die Zuschauer

hinter die Kulissen ihres Sports.



Die Reporter Christian Dexne (rbb) und Wilfried Hark (NDR)

berichten im Wechsel aus der Kommentatoren-Kabine und führen

Interviews mit Sportlern und Athleten.



Bis zum Saisonende im März ist das rbb-Biathlon-Team für die ARD

an den Veranstaltungsorten unterwegs, überträgt die Rennen live im

Ersten und berichtet u. a. für die "Sportschau", die "Tagesschau",

die "Tagesthemen", das "Morgenmagazin" und das "Mittagsmagazin".



Biathlon ist Wintersportart Nummer 1 im TV



Biathlon ist nach wie vor die beliebteste und erfolgreichste

Wintersportart im Ersten. In der vergangenen Saison verfolgten

durchschnittlich 4,05 Millionen Menschen die Live-Übertragungen am

Bildschirm. Das entspricht einem Marktanteil von 24,5 Prozent. Das

meistgesehene Rennen der vergangenen Saison war das Staffel-Rennen

der Männer am 24. Januar 2016 in Antholz, das im Schnitt von 5,88

Millionen Zuschauern gesehen wurde.



Biathlon im Web



Rennberichte, Hintergrundinformationen sowie Videos, Audios und

Bildergalerien der spannendsten Szenen bietet der Internet-Auftritt

www.sportschau.de.



Im "Biathlon ABC" erklärt Kati Wilhelm (auf www.sportschau.de)



Begriffe aus dem Biathlon-Sport, von A wie Anschießen bis Z wie

Zielsprint.



Unter www.sportschau.de/biathlontippspiel besteht die Möglichkeit,

die Rennen online gegeneinander zu tippen. Exklusive Preise winken,

zum Beispiel Reisen zu Biathlon-Weltcups.



Zuschauerfragen zum Sport nimmt die Redaktion per E-Mail entgegen

unter: wintersport(at)sportschau.de.



ARD Text



Der ARD Text informiert ab Seite 200 live über alle

Biathlon-Wettbewerbe und veröffentlicht Zwischenergebnisse. Das

heißt, die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich zu jeder Zeit

über den aktuellen Zwischenstand informieren und so die Dramatik am

Schießstand bzw. beim Zieleinlauf live im Text mit verfolgen.



Ein ausführlicher Statistikteil findet sich ab Seite 601. Ein

Live-Ticker ergänzt den aktuellen Ergebnisdienst und führt als

Leitfaden durch die Wettbewerbe. Programminformationen über die

Wintersport-Übertragungen bietet der ARD Text wieder ab Seite 300.



Zudem untertitelt die ARD Text-Redaktion in Potsdam alle

Wintersport-Übertragungen im Ersten und im ZDF. Diese

Videotext-Untertitel werden live erstellt und auf Seite 150 im ARD

Text bzw. als digitale oder HbbTV-Untertitel gesendet.







Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg

Presse und Information

Anke Fallböhmer

Tel 030 / 97 99 3 - 12 104

anke.fallboehmer(at)rbb-online.de



Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 25.11.2016 - 11:02

Sprache: Deutsch

News-ID 1429082

Anzahl Zeichen: 3798

Kontakt-Informationen:

Firma: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 21 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung