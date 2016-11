CeBIT Global Conferences 2017: Ausblicke in unsere digitale Zukunft

(ots) - Apple-Mitgründer Steve Wozniak, Whistleblower

Edward Snowden, Star-Reporter Jeff Jarvis, Wikipedia-Gründer Jimmy

Wales und Bioethik-Guru Nick Bostrom haben etwas gemeinsam: Sie alle

waren Sprecher bei den CeBIT Global Conferences in Hannover. Im März

2017 geht der internationale Kongress erneut an den Start - auf die

Reise ins digitale Abenteuerland...



Virtuelle Realitäten, humanoide Roboter, Künstliche Intelligenz,

das Internet der Dinge, ja sogar das Leben auf dem Mars - die CeBIT

Global Conferences 2017 nehmen ihre Gäste vom 20. bis 24. März mit

auf Entdeckungsreise ins "Adventureland - Digital World". Ziel sind

die Trendthemen der digitalen Welt.



Ausgangspunkt der Reise ist die Halle 8 auf dem hannoverschen

Messegelände. Dort treffen "digital people", IT-Anbieter und

-Anwender, Internetfirmen und Investoren, Kreative und Vordenker auf

all diejenigen, die mehr über die aktuellen Entwicklungen und die

"next big things" der Digitalisierung erfahren möchten.



Internationale Top-Speaker blicken in die Zukunft der digitalen

Welt



Zu entdecken gibt es vor allem Ideen und Visionen von der Zukunft

der digitalen Welt, präsentiert von zahlreichen Top-Speakern, wie zum

Beispiel vom Atari-Gründer Nolan Bushnell, der einmal Arbeitgeber von

Steve Jobs und Steve Wozniak war. Bushnell gilt als Vater der

digitalen Spiele-Industrie und setzte sich frühzeitig für die

Förderung von Startups in diesem Bereich ein. In seiner aktuellen

Firma Brainrush entwickelt er Lern-Software mit Virtual-Reality- und

Videospiel-Elementen.



Professor Hiroshi Ishiguro, Direktor des Intelligent Robotics

Laboratory an der Universität in Osaka, gilt als internationaler

Popstar der japanischen Roboterforschung. Im März 2017 kommt er mit

seinem maschinellen Doppelgänger zu den CeBIT Global Conferences.



Ishiguro steuert den Androiden über das Internet, gibt seine

Bewegungen vor und lässt ihn über eine entsprechende Sprach-Software

reden - natürlich mit Ishiguros Stimme.



Einer der weltweit führenden Experten für Künstliche Intelligenz

ist der gebürtige Brite und in Australien lebende Toby Walsh von der

Universität New South Wales in Sydney. Walsh war Initiator eines

offenen Briefes, der ein Verbot von autonomen Waffen bzw.

"Killerrobotern" fordert. Er ist Befürworter von

Regulierungsmaßnahmen, die sicherstellen, dass Künstliche Intelligenz

unser Leben verbessert, statt uns zu schaden.



Kann man Geschmacksnerven so stimulieren, dass Gemüse plötzlich

nach Schokolade schmeckt? Adrian David Cheok, Professor für Pervasive

Computing an der City University London und Direktor der Mixed

Reality Labs in Singapur, hat herausgefunden, dass jeder

Geschmackssinn durch eine bestimmte elektrische Frequenz stimuliert

werden kann. Derzeit forscht Cheok daran, wie man virtuellem Essen

Geschmack und Textur verleihen kann.



Weit voraus blickt auch der Niederländer Bas Lansdorp, der die

Stiftung Mars One ins Leben gerufen hat - eines der spektakulärsten,

aber auch umstrittensten Vorhaben in der Raumfahrt. Ziel von Mars One

ist es, ab dem Jahr 2027 Menschen auf dem Mars anzusiedeln. Sie

sollen dort in einer speziellen Siedlung leben - ohne

Rückkehrmöglichkeit zur Erde.



Vier Bühnen im "Adventure-Look"



Passend zum "Outfit" der CeBIT Global Conferences 2017

präsentieren sich auch die Vortrags- und Diskussionsbühnen im

Adventure-Look: Die Sakura Stage hat sich am Partnerland der

kommenden CeBIT orientiert und die Japanische Kirschblüte als

Namensgeber gewählt. Die Kirschblüte steht für Schönheit, Aufbruch

und Vergänglichkeit. Die Ginkgo Stage hat ihren Namen dem Ginkgo-Baum

zu verdanken, einem Symbol für Umweltschutz und Frieden. Der Bambus

der Bamboo Stage gilt als Glücksbringer und Symbol für Kraft,

Wachstum und positive Lebensenergie. Der Palmzweig, Namenspatron der

Palm Stage, verkörpert das Zeichen des Sieges, des Triumphes und der

Freude.



Über die CeBIT Global Conferences



Bei den CeBIT Global Conferences in Halle 8 erläutern und

diskutieren internationale Sprecher aus Wirtschaft, Wissenschaft und

Politik an fünf Messetagen die Trends und Innovationen der digitalen

Welt. Am Messe-Freitag steht die Blogosphäre unter dem Motto "Rock

the Blog" im Fokus. Der Kongress ist kostenpflichtig. Der

Ausstellungsbereich im Loft und die Palm Stage stehen allen

CeBIT-Besuchern offen. Die Konferenzsprachen sind Englisch und

Deutsch. Weitere Informationen stehen im Netz unter

www.cebit.de/de/cgc.



Hinweis zu den Tickets



Bis zum 31. Dezember 2016 können die Kongress-Tickets noch zum

Early-Bird-Tarif gekauft werden. Ein Dauerticket kostet dann

beispielsweise 460 Euro. Danach steigt der Preis: Bis Ende Februar

des kommenden Jahres kosten die Tickets 660 Euro und dann bis

einschließlich zur Veranstaltung 1 000 Euro. Die Tickets für die

CeBIT Global Conferences berechtigen auch zum Besuch der CeBIT.



CeBIT - The Global Event for Digital Business



Die CeBIT in Hannover ist die weltweit wichtigste Veranstaltung

für die Digitalisierung in Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft.

Jedes Jahr treffen auf der CeBIT gut 3 000 Unternehmen auf rund 200

000 Teilnehmer. Im Fokus stehen dabei neueste Technologien wie

Artificial Intelligence, autonome Systeme, Virtual & Augmented

Reality, humanoide Roboter und Drohnen. Die Digitalisierung lässt

sich auf der CeBIT in Anwendungsszenarien erleben. Mit dem Topthema

der CeBIT 2017 "d!conomy - no limits" rückt die CeBIT die

chancenorientierten Möglichkeiten der digitalen Tranformation in den

Mittelpunkt. Durch ihre Kombination aus Ausstellung, Konferenz und

Networking ist die CeBIT Pflichttermin für die gesamte digitale

Wirtschaft. Die CeBIT bietet auch der Startup-Szene eine Heimat. Bei

SCALE 11 präsentieren sich mehr als 400 Startups. Die CeBIT 2017 wird

vom 20. bis 24. März ausgerichtet. Partnerland ist Japan. Weitere

Informationen unter www.cebit.de.







