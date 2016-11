Steuerquote im Verhältnis zum BIP variierte 2015 zwischen den EU-Mitgliedstaaten weiterhin im Verhältnis 1 zu 2 (FOTO)

Die Steuerquote im Verhältnis zum BIP, d. h. die Summe aller

Steuern, Abgaben und Nettosozialbeiträge in Prozent des BIP, belief

sich in der Europäischen Union (EU) im Jahr 2015 auf 40,0%,

unverändert gegenüber 2014. Im Euroraum lag die Steuerquote im

Verhältnis zum BIP bei 41,4%, ein leichter Rückgang gegenüber 41,5%

im Jahr 2014. Zum ersten Mal seit dem Tiefstand im Jahr 2010

verzeichnete die Quote in beiden Gebieten keinen Anstieg.



Diese Informationen sind einem Artikel von Eurostat, dem

statistischen Amtes der Europäischen Union, zu entnehmen. Die auf der

Grundlage des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher

Gesamtrechnungen (ESVG 2010) erhobenen harmonisierten

Steuerindikatoren ermöglichen einen genauen Vergleich der

Steuersysteme und Steuerpolitik der EU-Mitgliedstaaten.



Die höchsten Steuerquoten im Verhältnis zum BIP wurden in

Frankreich (47,9%), Dänemark (47,6%) sowie in Belgien (47,5%)

verzeichnet, die niedrigsten Quoten hingegen in Irland (24,4%),

Rumänien (28,0%), Bulgarien (29,0%), Litauen (29,4%) und Lettland

(29,5%). In Deutschland lag die Quote bei 40,0%.



Bei der Betrachtung der Hauptabgabenkategorien zeigen sich große

Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten der EU. So war bspw. der

Anteil der Produktions- und Importabgaben am höchsten in Schweden

(mit 22,1% des BIP), Kroatien (19,7%) und Ungarn (18,9%), am

niedrigsten hingegen in Irland (8,9%), Deutschland und der Slowakei

(je 11,0%).



