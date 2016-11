Konferenz "Besseres Geld für die Welt" - alle Vorträge online

(ots) - "Wir wollten die Ludwig von Mises Konferenz als

eine Zusammenkunft organisieren, in der Gedanken ausgetauscht werden,

unterschiedliche und auch gegensätzliche Konzepte vorgestellt und

diskutiert werden können und so der Wettbewerb der Ideen gefördert

wird", erklärt Andreas Marquart, Vorstand des Ludwig von Mises

Institut Deutschland. "Dass wir diesem Anspruch auch mit der

diesjährigen Konferenz wieder gerecht geworden sind, erfüllt uns

gleichermaßen mit Freude und Stolz."



Die 4. Ludwig von Mises Konferenz warf unter dem Titel "Besseres

Geld für die Welt" die Frage der Geldordnung auf und begab sich auf

die Suche nach einem besseren Geldsystem. So kritisierte Prof.

Jörg-Guido Hülsmann das herrschende Geldsystem aus der Sicht der

Österreichischen Schule der Nationalökonomie. Anschließend

präsentierte Prof. Joseph Huber seine Idee des Vollgeldsystems und

Aaron König stellte mit dem auf der Blockchain-Technologie

basierenden Bitcoin ein rein elektronisches Geld vor. Prof. Philipp

Bagus, der jüngst mit den Ludwig Erhard Preis für

Wirtschaftspublizistik ausgezeichnet wurde, setzte sich mit den

Irrwegen der Geldkritik auseinander. Abschließend erläuterte Prof.

Thorsten Polleit, Präsident des Ludwig von Mises Instituts, wie eine

Geldreform im Sinne der "Austrians" aussähe. Alle Vorträge der 4.

Ludwig von Mises Konferenz sowie die anschließende Diskussionsrunde

stehen nun unter www.misesde.org zur Ansicht und zum Download zur

Verfügung.



"Einmal mehr hat in München der Geist von Ludwig von Mises

geatmet", fügt Prof. Thorsten Polleit an. "Der geistige Austausch und

die Gedankenfreiheit, für die die Konferenz steht und die gelebte

Suche nach der besten Idee hätten den großen Ökonomen und Philosophen

Mises sehr erfreut. In diesem Sinne sind wir stolz auf die

erfolgreiche Veranstaltung und freuen uns darauf, die Konferenz auch



im kommenden Jahr wieder zu veranstalten."



Konferenz "Besseres Geld für die Welt" - alle Vorträge online

http://www.misesde.org/?p=14303







