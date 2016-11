Aufbruch in eine neue Zeit: / Die N24-Dokumentation "Space Robot Revolution" am 1. Dezember 2016 um 00.05 Uhr in Deutscher Erstausstrahlung

(ots) - Seit Anbeginn der menschlichen Zivilisation streben

wir danach, die Wunder des Weltraums zu ergründen. Doch es dauerte

bis zum Jahr 1957, als der Start der Raumsonde Sputnik endlich das

Zeitalter der Raumfahrt einläutete, das 1969 mit der ersten

Mondlandung seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte. Seitdem hat die

Technologie für menschliche Space-Exkursionen enorme Fortschritte

gemacht. Heute stehen wir vor der nächsten Entwicklungsstufe:

Anthropomorphe Roboter werden dem Menschen künftig die Arbeit im All

erleichtern - oder ihn gar ganz ersetzen.



Die neue N24-Dokumentation zeigt, wie Wissenschaftler, Ingenieure

und Astronauten rastlos und perfektionistisch wie nie zuvor an

futuristischen Technologien arbeiten, die nicht nur unser Leben im

All, sondern auch unseren irdischen Alltag in Zukunft fundamental

verändern werden. Die "Space Robot Revolution" hat begonnen.



Die Dokumentation "Space Robot Revolution" am 1. Dezember um 00.05

Uhr in Deutscher Erstausstrahlung auf N24 im TV und nach Ausstrahlung

in der N24-Mediathek: www.welt.de/mediathek



Mehr Sendungen rund ums Thema Technik und Wissen auch auf der

N24-Dokumentationenseite:

https://www.welt.de/mediathek/dokumentation/technik-und-wissen/







