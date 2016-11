"Geheimsache Doping - Die Schutzgeld-Erpresser": Neueste Enthüllungen zum Thema Doping in der Leichtathletik

(ots) - Am kommenden Sonntag, 27. November 2016, zeigt Das

Erste im Rahmen der "Sportschau" um 18:00 Uhr eine aktuelle Reportage

über neueste exklusive Recherche-Ergebnisse der ARD und der

französischen Tageszeitung Le Monde zum Thema Doping in der

Leichtathletik: "Geheimsache Doping - Die Schutzgeld-Erpresser"

(NDR).



Das Erste berichtet bereits heute in seinen Nachrichtensendungen

über die Thematik. Darüber hinaus gibt es weiterführende

Informationen auf sportschau.de und in den ARD-Hörfunkwellen. Das

Ausmaß der Korruption und der Dopingvertuschung erweist sich danach

als noch viel größer als bisher bekannt, vor allem betrieben durch

Top-Funktionäre des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF. Es entsteht

dabei der massive Verdacht, dass es von gedopten Athleten über Jahre

hinweg Schutzgeldzahlungen gab und diese sich so ihre Starts bei

Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen erkauften. Nach den

Recherchen handelt es sich dabei um keine Einzelfälle, sondern um ein

weitverzweigtes kriminelles System. Zahlreiche vertrauliche Dokumente

geben beispiellose Einblicke in die Machenschaften der langjährigen

Führungsspitze der IAAF. Auch die Rolle der Welt-Anti-Doping-Agentur

WADA wird dabei intensiv beleuchtet.



Der 20-minütige hintergründige Film wurde von Hajo Seppelt,

Florian Riesewieck, Olga Sviridenko und Felix Becker produziert. Auf

sportschau.de wird zeitnah nach der Ausstrahlung im Ersten eine

englische Fassung verfügbar sein.







