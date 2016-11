Frühjahr/Sommer-Neuheiten von THOMAS SABO bringen Nürnberger Rathaussaal zum Glänzen (FOTO)

Eine Reise durch die Welt von THOMAS SABO: Anlässlich der

Lancierung der Frühjahr/Sommer-Kollektionen 2017 lud das

internationale Schmuck- und Uhrenunternehmen in das neubezogene

Headquarter nach Lauf an der Pegnitz und anschließend zum

spektakulären Dinner in den Nürnberger Rathaussaal.



Gemeinsam mit Firmengründer Thomas Sabo und Creative Director

Susanne Kölbli feierten rund 150 internationale Pressevertreter die

Frühjahr/Sommer-Highlights 2017. Die Brand Ambassadors der Marke

Alina Süggeler und Andreas Weizel (Band "Frida Gold") zeigten sich

begeistert von den Neuheiten wie der Africa Serie und den

energievollen Power Bracelets. Schauspielerin Doreen Dietel,

Moderatorin Nela Lee, Model Papis Loveday, Schauspielerin Stephanie

Stumph sowie Tänzerin Nikeata Thompson tauschten sich an der langen

Festtafel über ihre Favoriten aus. Als musikalischer Höhepunkt des

Abends überraschte die Band Frida Gold mit einer Acoustic

Performance, DJane IAMKIMKONG ließ den Abend im Nürnberger

Rathaussaal musikalisch ausklingen.



In der kommenden Saison setzt die Schmuckmarke auf ein Formen- und

Farbenspiel der Kontraste: Kraftvolle Afrika-Muster treffen in der

Damenlinie Glam & Soul auf zarten Purismus. Die Linie Rebel at heart

überrascht mit femininen Skull-Interpretationen und ausdrucksstarken

Power Bracelets. In der Uhrenkollektion ergänzen ab sofort

Herrenmodelle die Serie Karma Watches.



Die neuen Schmuckstücke und Uhren sind ab Januar 2017 im Handel

erhältlich.



Weitere Informationen finden Sie auch unter www.thomassabo.com.



(at)THOMASSABO #AfricanColoursByTS #InspiredByEmotions



Bildmaterial zum Download: http://ots.de/51hAm



Über THOMAS SABO



THOMAS SABO ist international eines der führenden Unternehmen im

Bereich Schmuck und Uhren, das Lifestyle-Produkte für Frauen und



Männer designt und vertreibt. Das Unternehmen ist mit rund 300

eigenen Shops auf fünf Kontinenten vertreten und kooperiert weltweit

mit rund 2.800 Handelspartnern sowie den führenden Fluggesellschaften

und Kreuzfahrtanbietern.







