Strompreis steigt 2017 bei 281 Grundversorgern - weitere Gaspreissenkungen

Strompreiserhöhungen in der Spitze um 15 Prozent, im Schnitt um

3,5 Prozent / Weitere Gasgrundversorger kündigen Preissenkungen an -

insgesamt schon 12 Millionen Haushalte begünstigt /

Stromanbieterwechsel 2016 spart im Schnitt 333 Euro



Verbraucher müssen im kommenden Jahr für Strom tiefer in die

Tasche greifen. Die EEG-Umlage und die Netzentgelte steigen jeweils

um rund acht Prozent, gleichzeitig erreichen die Preise an der

Leipziger Strombörse für eine Lieferung 2017 im November den höchsten

Wert der vergangenen zwei Jahre.1)



Bislang haben 281 und damit rund ein Drittel der

Stromgrundversorger reagiert und Preiserhöhungen für Januar oder

Februar angekündigt. Rund 10 Millionen deutsche Haushalte sind davon

betroffen. In der Spitze betragen die Erhöhungen 14,9 Prozent, im

Schnitt 3,5 Prozent. Das entspricht bei einem Verbrauch von 5.000 kWh

Mehrkosten von über 50 Euro pro Jahr. Demgegenüber stehen bislang nur

20 Strompreissenker.2)



2016 gab es für Verbraucher keine großen Bewegungen beim

Strompreis. Im November zahlte ein Vierpersonenhaushalt mit

durchschnittlich 1.371 Euro etwa so viel wie im Januar (1.373 Euro).

Dass es 2017 so weitergeht, ist unwahrscheinlich.3)



"Angesichts steigender Kosten für Versorger und bereits

angekündigter Preisanpassungen rechnen wir 2017 mit vier bis fünf

Prozent höheren Strompreisen für Endkunden", sagt Dr. Oliver Bohr,

Geschäftsführer Energie beim Vergleichsportal CHECK24.de.



Günstigere Gaspreise schon bei Verbrauchern angekommen - 339

Preissenker seit Oktober 2016



Bei Gas geht der Preistrend weiter abwärts. Insgesamt 339

Grundversorger haben im Oktober und November die Preise gesenkt oder

Senkungen für Dezember 2016 bis Februar 2017 angekündigt. Im Schnitt

betragen sie 6,4 Prozent und betreffen etwa 12 Millionen deutsche



Haushalte.2)



Entsprechend sind die günstigeren Preise zum Teil schon bei den

Endkunden angekommen. Im November kosteten 20.000 kWh Gas rund fünf

Prozent weniger als im Januar 2016.3 Angesichts der bereits

angekündigten Preisanpassungen ist die Tendenz für das kommende Jahr

weiter sinkend. Verbraucher im Westen Deutschlands dürften aufgrund

leicht sinkender Netzentgelte 2017 stärker profitieren als im Osten.



"Verbraucher profitieren aktuell von historisch niedrigen

Gaspreisen", sagt Dr. Oliver Bohr, Geschäftsführer Energie beim

Vergleichsportal CHECK24.de. "Auch die Ersparnis durch einen Wechsel

aus der Grundversorgung zu einem alternativen Gasanbieter war selten

so groß wie heute."



Langfristige Preisentwicklung: Strom seit 2007 rund 40 Prozent

teurer, Gas auf Niveau von 2010



5.000 kWh Strom kosten aktuell 40 Prozent mehr als noch im Juli

2007. Verbraucher zahlen im November 2016 im Schnitt 1.371 Euro.

Mitte 2007 waren es noch 981 Euro. Besonders deutlich sind die

Preissteigerungen mit 49 Prozent bei den Grundversorgungstarifen. Die

Tarife der alternativen Stromversorger haben sich im selben Zeitraum

nur um 27 Prozent verteuert.



Ein Stromanbieterwechsel lohnt sich immer mehr. Die Preisdifferenz

zwischen Grund- und Alternativversorgern hat sich seit 2007

verdreifacht: Im November 2016 zahlen Kunden in der Grundversorgung

durchschnittlich 26 Prozent mehr, im Juli 2007 lag die Differenz noch

bei acht Prozent.3 Ein Vierpersonenhaushalt (Verbrauch 5.000 kWh)

spart durch den Wechsel aus der Stromgrundversporgung zu einem

Alternativanbieter 2016 im Schnitt 333 Euro im Jahr.4)



Der Durchschnittspreis für 20.000 kWh Gas hat 2016 ein

Langzeittief erreicht. Mit 1.223 Euro p. a. zahlten Gaskunden im

November 2016 rund ein Prozent weniger als im Juli 2010. Während der

Gaspreis bei Alternativversorgern um durchschnittlich 18 Prozent

gesunken ist, wurden Grundversorgungstarife neun Prozent teurer.



Entsprechend ist auch das Sparpotenzial durch einen Wechsel zu

einem alternativen Gasanbieter gestiegen. Mitte 2010 war die

Grundversorgung im Schnitt 18 Prozent teurer als alternative

Gastarife, im November 2016 sind es 56 Prozent.3)



1) Quellen: Übertagungsnetzbetreiber,

https://www.netztransparenz.de/de/EEG-Umlage.htm [17.11.2016]; EEX

AG, https://www.eex.com/de/marktdaten/strom/futures/phelix-futures

[17.11.16]; Get AG, eigene Berechnungen



2) Tabellen mit aktuellen Preisänderungen bei Strom und Gas unter

http://ots.de/0lLfL



3) Informationen zu langfristigen Preisentwicklungen bei Strom und

Gas sowie zur Entwicklung von Netzentgelten und EEG-Umlage unter

http://ots.de/ZHHFh



4) http://ots.de/0TViF



Über die CHECK24 GmbH



Die CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal im

Internet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,

Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mit

kostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige der

Vergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise und

Konditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300

Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,

mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL und

Mobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt &

Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels, mehr

als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstalter.

CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenz

durch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigeren

Anbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozesse

generieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegeben

werden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mit

Hauptsitz in München.







