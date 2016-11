Janssen stellt bei der EMA einen Antrag auf Zulassung des monoklonalen Anti-Interleukin-23 Antikörpers Guselkumab für die Behandlung von mittlerer bis schwerer Plaque-Psoriasis

(ots) - Janssen-Cilag International NV

(Janssen) gab heute die Einreichung eines Antrags auf Zulassung von

Guselkumab für die Behandlung von Erwachsenen, die mit mittlerer bis

schwerer Psoriasis leben, bei der Europäischen Arzneimittelagentur

(EMA) bekannt. Guselkumab ist ein humaner monoklonaler Antikörper,

der auf das Protein Interleukin (IL)-23 zielt, das nachweislich eine

wichtige Rolle bei der Entwicklung von immungesteuerten entzündlichen

Erkrankungen spielt.1 Psoriasis ist ein chronische entzündliche

Autoimmunkrankheit, die zu einer Überproduktion von Hautzellen führt,

die sich in erhöhten, entzündeten, schuppenartigen, roten Läsionen

oder Plaques manifestieren und Juckreiz und physische Schmerzen

auslösen können.2 Man schätzt, dass 14 Millionen Europäer an

Psoriasis leiden3, die von mild über schwer bis hin zu Behinderungen

reichen kann und sehr oft die Lebensqualität nennenswert

beeinflusst.4



"Wir haben uns der Entdeckung und Entwicklung innovativer

Therapien verpflichtet, die sich noch unbefriedigter medizinischer

Bedürfnissen von Menschen annehmen, die mit Psoriasis leben", sagte

Dr. Newman Yeilding, Head of Immunology Development von Janssen

Research & Development, LLC. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit

mit der EMA bei der Überprüfung unseres Antrags auf Zulassung von

Guselkumab für die Behandlung von Erwachsenen, die mit mittlerer bis

schwerer Plaque-Psoriasis in der Europäischen Union leben."



Daten aus vier Studien zur Beurteilung der Wirksamkeit und

Sicherheit von Guselkumab bei Verabreichung mittels subkutaner

Injektionen für die Behandlung von Erwachsenen, die mit mittlerer bis

schwerer Plaque-Psoriasis leben, stellen die Basis für den Antrag

dar: die VOYAGE 15, VOYAGE 26 und NAVIGATE7 Phase-III-Studien sowie



die X-PLORE8 Phase-II-Studie, die im Juli 2015 im The New England

Journal of Medicine veröffentlicht wurden. Die Ergebnisse der VOYAGE

1 Studie wurden unlängst auf dem Kongress der Europäischen Akademie

für Dermatologie und Venerologie (EADV) präsentiert (https://janssen.

com/emea/sites/www_janssen_com_emea/files/press_release_guselkumab_ps

o_voyage_1_data_eadv_emeauk_v2_0_final_cert.pdf) und die Ergebnisse

der VOYAGE 2 und NAVIGATE Studien sind für die Präsentation auf

kommenden wissenschaftlichen Kongressen vorgesehen.



Über Guselkumab



Guselkumab ist ein humaner monoklonaler Antikörper mit einem

neuartigen Aktionsmechanismus, der auf das Protein Interleukin

(IL)-23 zielt und sich in der Phase-III-Entwicklung als subkutan

verabreichte Therapie für die Behandlung von mittlerer bis schwerer

Plaque-Psoriasis befindet. Am 17. November gab Janssen Biotech, Inc.

bekannt (http://www.janssen.com/janssen-submits-application-fda-seeki

ng-approval-anti-interleukin-23-monoclonal-antibody-guselkumab), man

habe bei der United States Food and Drug Administration die Zulassung

von Guselkumab für die Behandlung von Menschen, die mit mittlerer bis

schwerer Plaque-Psoriasis leben, als biopharmazeutisches Produkt

beantragt. Des Weiteren wurden die Erkenntnisse einer Phase-II-Studie

über die Beurteilung von Guselkumab bei der Behandlung von Patienten

mit Psoriasis-Arthritis unlängst auf der Tagung des American College

of Rheumatology vorgestellt und ein Phase-III-Programm für diese

Indikation ist geplant.



Über PsoriasisPsoriasis ist eine chronische entzündliche

Hautkrankheit. Sie wird durch eine Störung des körpereigenen

Immunsystems hervorgerufen und führt zur Überproduktion von

Hautzellen, die sich in erhöhten, entzündeten, schuppenartigen, roten

Läsionen oder Plaques manifestieren und Juckreiz und physische

Schmerzen auslösen können.2 Man schätzt, dass weltweit bis zu 125

Millionen Menschen an Psoriasis leiden9, darunter 14 Millionen

Europäer3, und ca. 20 % der betroffenen Menschen werden als mittlere

bis schwere Fälle eingestuft.10



Über die Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson



Wir bei Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson

arbeiten an einer Welt ohne Krankheiten. Unsere Inspiration ist es,

neue und bessere Methoden zu finden, Krankheiten vorzubeugen, zu

behandeln und zu heilen, und so das Leben von Menschen zu verbessern.

Wir versammeln die klügsten Köpfe und arbeiten an den

vielversprechendsten Forschungsprojekten. Wir sind Janssen. Wir

arbeiten gemeinsam mit der ganzen Welt an der Gesundheit aller ihrer

Bewohner. Hier erfahren Sie mehr www.janssen.com/emea. Folgen Sie uns

auf Twitter.com/JanssenEMEA.



Janssen-Cilag International NV, Janssen Research & Development,

LLC und Janssen Biotech, Inc. sind Teil der Janssen Pharmaceuticals

Companies of Johnson & Johnson.



Warnhinweise zu zukunftsweisenden Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsweisende Aussagen" im

Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995

in Zusammenhang mit Produktentwicklung. Die Leser werden dazu

angehalten, sich nicht auf zukunftsweisende Aussagen zu verlassen.

Diese Aussagen beziehen sich auf aktuelle Erwartungen bezüglich

künftiger Ereignisse. Sollten sich zugrunde liegende Annahmen als

fehlerhaft erweisen, oder sollten sich unbekannte Risiken und

Unwägbarkeiten herausstellen, könnte dies dazu führen, dass die

tatsächlich eintretenden Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen

und Prognosen von Janssen-Cilag International NV, Janssen Research &

Development, LLC, Janssen Biotech, Inc. und/oder Johnson & Johnson

abweichen. Zu den Risiken und Unabwägbarkeiten zählen, ohne sich

darauf zu beschränken: der Produktforschung und -entwicklung

innewohnende Herausforderungen und Unabwägbarkeiten, darunter die

Unsicherheit des klinischen Erfolges und der Erteilung

regulatorischer Genehmigungen; die Unsicherheit des wirtschaftlichen

Erfolgs; Konkurrenz, einschließlich technologischer Fortschritte,

neuer Produkte und Konkurrenten erteilter Patente; Anfechtung von

Patenten; Schwierigkeiten und Verzögerungen in der Produktion;

Bedenken über die Wirksamkeit und Sicherheit des Arzneimittels, die

zu Produktrückrufen oder regulatorischen Maßnahmen führen; Änderungen

bei anwendbaren Gesetzen und Vorschriften, darunter globale

Gesundheitsreformen; und Trends bei Kosteneinsparungen im

Gesundheitswesen. Eine weitergehende Auflistung und Beschreibung

dieser Risiken, Unwägbarkeiten und sonstiger Faktoren finden sich in

Anhang 99 des von Johnson & Johnson bei der Securities and Exchange

Commission auf Formular 10-K eingereichten Jahresberichts für das am

3. Januar 2016 endende Geschäftsjahr sowie in den darauf folgenden

Einreichungen des Unternehmens. Kopien dieser Einreichungen stehen

online auf www.sec.gov, www.jnj.com zur Verfügung oder können von

Johnson & Johnson angefordert werden. Weder irgendeine der Janssen

Pharmaceutical Companies noch Johnson & Johnson verpflichten sich zur

Aktualisierung von zukunftsweisenden Aussagen infolge neuer

Informationen oder zukünftiger Ereignisse und Entwicklungen.



