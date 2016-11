MOTRIP und JIMEK veröffentlichen "MOSAIK" am 02.12.2016 (FOTO)

Mit "Mosaik", "Embryo" und "Eine Nation" wurde bereits drei

überzeugende Live-Videos veröffentlicht - ab dem 02.12. gibt es das

Ergebnis der gefeierten Konzerthaus-Kollaboration des

deutsch-libanesischen Rappers MoTrip und des polnischen Komponisten

Jimek auf der CD/DVD "MOSAIK - MoTrip orchestrated by Jimek" dann

endlich in voller Länge.



Live-Video zu "Mosaik":

https://www.youtube.com/watch?v=523a31L_w-I



Nach der Ankündigung verging kaum eine Woche bis das einmalige

Live-Event, begleitet vom Berliner Konzerthausorchester, im September

2016 ausverkauft war - kein Wunder, mit MoTrip und Jimek finden sich

zwei Einzelkämpfer zusammen, die gemeinsam mit dem 78-köpfigen

Orchester in den Ring stiegen, um etwas Neues, etwas Großes, etwas

Unvergessliches zu erschaffen. Bei MoTrip kommt alles zusammen:

präzise Reimkunst, einzigartiger Flow, markanter Stimmeinsatz,

einzigartiges Charisma, ungeheure Präsenz, enormer Tiefgang und sein

Gespür für die richtigen Beats. Nach seinem Debüt "Embryo" (2012),

das den 28-jährigen Aachener binnen kürzester Zeit von der nächsten

großen Hip-Hop-Hoffnung zu einem der wichtigsten und meistgeachteten

Rapper der Szene machte, erschien sein Album "Mama" (2015) inklusive

der Platin-Single "So wie du bist".



Live-Video zu "Embryo":

https://www.youtube.com/watch?v=GOeefEv7QzE



Was passiert also, wenn MoTrip, Komponist Jimek, das

Konzerthausorchester Berlin sowie die Überraschungsgäste Haftbefehl,

Adel Tawil und Lary aufeinandertreffen? Ausgewählte Titel beider

MoTrip-Alben wurden mit der Lässigkeit zweier Perfektionisten radikal

für das große Orchester neu arrangiert und vier neue Titel exklusiv

für dieses Konzert geschrieben.



Live-Video zu "Eine Nation":

https://www.youtube.com/watch?v=9UiBIFizqXc



All diejenigen, die nicht die Chance hatten dieses Konzerterlebnis



live zu genießen, können dies ab dem 02.12. dank "Mosaik" nachholen.

Einen ersten Trailer gibt es hier:

https://www.youtube.com/watch?v=0PoPU0dorZs



Weitere Informationen:

http://www.motrip.de/

http://www.universal-music.de/motrip/home







